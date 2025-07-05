05 июля 2025
04 июля 2025

Челябинец готов обменять свой автомобиль на старую советскую малолитражку. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Владелец предложил свою машину в обмен на ВАЗ-1111
Владелец предложил свою машину в обмен на ВАЗ-1111 Фото:

Житель Челябинска предложил обменять свой автомобиль ВАЗ-2106 1985 года выпуска на «Оку». Владелец готов рассмотреть варианты с малолитражкой, если она находится в удовлетворительном состоянии. Соответствующая информация появилась на онлайн-площадке для частных объявлений.

«ВАЗ (LADA) 2106 1985 года выпуска, цена 55 тысяч. Машина на уверенном ходу. Один хозяин. Фаркоп, багажник. На запчасти целиком или как донора. Документов нет. С продажей не спешу. Торг минимальный и только у капота. Могу на „Оку“ поменяться, если не сильно мертвая, возможно с вечным учетом», — говорится в сообщении на сайте «Авито».

Владелец подчеркнул, что у автомобиля большой пробег — 200 тысяч километров. По его словам, у машины пятиступенчатая коробка передач, которая также в исправном состоянии.

Как сообщало URA.RU ранее, в Карабашском городском округе выставлена на продажу «Ока» 1995 года выпуска с минимальным пробегом в виде пляжного кабриолета. Владелец озвучил за авто цену в 230 тысяч рублей.

Несмотря на большой пробег, машина находится на ходу и в исправном состоянии
Несмотря на большой пробег, машина находится на ходу и в исправном состоянии
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Житель Челябинска предложил обменять свой автомобиль ВАЗ-2106 1985 года выпуска на «Оку». Владелец готов рассмотреть варианты с малолитражкой, если она находится в удовлетворительном состоянии. Соответствующая информация появилась на онлайн-площадке для частных объявлений. «ВАЗ (LADA) 2106 1985 года выпуска, цена 55 тысяч. Машина на уверенном ходу. Один хозяин. Фаркоп, багажник. На запчасти целиком или как донора. Документов нет. С продажей не спешу. Торг минимальный и только у капота. Могу на „Оку“ поменяться, если не сильно мертвая, возможно с вечным учетом», — говорится в сообщении на сайте «Авито». Владелец подчеркнул, что у автомобиля большой пробег — 200 тысяч километров. По его словам, у машины пятиступенчатая коробка передач, которая также в исправном состоянии. Как сообщало URA.RU ранее, в Карабашском городском округе выставлена на продажу «Ока» 1995 года выпуска с минимальным пробегом в виде пляжного кабриолета. Владелец озвучил за авто цену в 230 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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