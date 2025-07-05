Житель Челябинска предложил обменять свой автомобиль ВАЗ-2106 1985 года выпуска на «Оку». Владелец готов рассмотреть варианты с малолитражкой, если она находится в удовлетворительном состоянии. Соответствующая информация появилась на онлайн-площадке для частных объявлений.
«ВАЗ (LADA) 2106 1985 года выпуска, цена 55 тысяч. Машина на уверенном ходу. Один хозяин. Фаркоп, багажник. На запчасти целиком или как донора. Документов нет. С продажей не спешу. Торг минимальный и только у капота. Могу на „Оку“ поменяться, если не сильно мертвая, возможно с вечным учетом», — говорится в сообщении на сайте «Авито».
Владелец подчеркнул, что у автомобиля большой пробег — 200 тысяч километров. По его словам, у машины пятиступенчатая коробка передач, которая также в исправном состоянии.
Как сообщало URA.RU ранее, в Карабашском городском округе выставлена на продажу «Ока» 1995 года выпуска с минимальным пробегом в виде пляжного кабриолета. Владелец озвучил за авто цену в 230 тысяч рублей.
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