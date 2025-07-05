Преподавателю РАУ запретили въезд в Армению

Преподавателю Российско-Армянского университета Карену Игитяну отказали во въезде в Армению по возвращении из России. Инцидент произошел в ереванском аэропорту Звартноц, где сотрудники Пограничной службы не разрешили Игитяну пересечь границу.
«Мне запретили въезд в Армению. Возвращался в Ереван из Пятигорска, где участвовал в „Кавказском диалоге“, говорил о радикализме, который Турция распространяет на Кавказе. По прибытии в Армению сотрудники Пограничных войск объявили, что въезд мне запрещен», — написал Игитян на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Он связал решение армянских властей с тем, что он выступал в защиту Армянской Апостольской церкви, против которой начало борьбу правительство.
Ранее сообщалось, что главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян и первому заместителю председателя комитета Государственной думы по делам СНГ Константину Затулину был запрещен въезд на территорию Армении. Как отметил сам Затулин, армянский парламент признал его пребывание в стране нежелательным из-за его публичных заявлений, касающихся Армении, передает RT. Политик подчеркнул, что рассматривает данное решение как оскорбительное по отношению к себе.
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