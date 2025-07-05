05 июля 2025

Симоньян похвасталась своей новой книгой

© Служба новостей «URA.RU»
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Маргарита Симоньян выпустила роман об Апокалипсисе
Маргарита Симоньян выпустила роман об Апокалипсисе Фото:

Главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян завершила работу над романом, который называет главным трудом своей жизни. Книга получила название «В начале было Слово — в конце будет Цифра» и уже доступна для предзаказа. Об этом журналистка рассказала на телеканале ТВЦ.

«Это книга о том, как на самом деле будет происходить то, что написано в „Откровении Иоанна“, то есть Апокалипсис. Понятно же, что в Библии это написано метафорически, а я постаралась эти метафоры переложить на явления сегодняшнего дня. Я бы никогда не стала публиковать эту книгу, если бы не дала её прочитать серьёзным церковным иерархам — они дали мне благословение. Почему я говорю, что это главное, что я сделала? Потому что человечество сейчас развивается по экспоненте», — сказала Симоньян в эфире программы «Право знать» на ТВЦ.

По словам Симоньян, развитие технологий ускоряется с середины XIX века, а сейчас, с появлением нейросетей вроде ChatGPT, этот процесс стал стремительным как никогда. Она вспомнила, как впервые увидела мобильный телефон и интернет, и подчеркнула, что современный человек уже воспринимает чудеса технологий как обыденность. Журналистка отметила, что все средства от продажи книги пойдут на благотворительность и помощь фронту.

Ранее «Национальная служба новостей» сообщила, что главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что завершила бы карьеру, если бы не сложная обстановка в России. По ее словам, из-за ситуации, связанной со специальной военной операцией и противостоянием с НАТО, она считает необходимым продолжать работу. Симоньян также призналась, что мечтает уделять больше времени семье и писательству, которым хотела заниматься с детства.

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Главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян завершила работу над романом, который называет главным трудом своей жизни. Книга получила название «В начале было Слово — в конце будет Цифра» и уже доступна для предзаказа. Об этом журналистка рассказала на телеканале ТВЦ. «Это книга о том, как на самом деле будет происходить то, что написано в „Откровении Иоанна“, то есть Апокалипсис. Понятно же, что в Библии это написано метафорически, а я постаралась эти метафоры переложить на явления сегодняшнего дня. Я бы никогда не стала публиковать эту книгу, если бы не дала её прочитать серьёзным церковным иерархам — они дали мне благословение. Почему я говорю, что это главное, что я сделала? Потому что человечество сейчас развивается по экспоненте», — сказала Симоньян в эфире программы «Право знать» на ТВЦ. По словам Симоньян, развитие технологий ускоряется с середины XIX века, а сейчас, с появлением нейросетей вроде ChatGPT, этот процесс стал стремительным как никогда. Она вспомнила, как впервые увидела мобильный телефон и интернет, и подчеркнула, что современный человек уже воспринимает чудеса технологий как обыденность. Журналистка отметила, что все средства от продажи книги пойдут на благотворительность и помощь фронту. Ранее «Национальная служба новостей» сообщила, что главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что завершила бы карьеру, если бы не сложная обстановка в России. По ее словам, из-за ситуации, связанной со специальной военной операцией и противостоянием с НАТО, она считает необходимым продолжать работу. Симоньян также призналась, что мечтает уделять больше времени семье и писательству, которым хотела заниматься с детства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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