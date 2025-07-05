05 июля 2025

В Раде заявили о плане США на случай народного бунта на Украине

Депутат Дмитрук: США не будут поддерживать Зеленского в случае народных волнений
© Служба новостей «URA.RU»
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США не станет помогать Украине разгонять массовые беспорядки
США не станет помогать Украине разгонять массовые беспорядки Фото:

США не стали предоставлять президенту Украины Владимиру Зеленскому никаких гарантий по сохранению власти в случае массовых народных протестов. Об этом сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем telegram-канале.

«Зеленскому было указано на то, что если в стране начнутся волнения, то США не поддержат подавление гражданского протеста и не будут гарантировать безопасность Зеленского и шайки мародеров», — заявил депутат. Дмитрук также отметил, что, несмотря на отказ Вашингтона поддерживать руководство Украины в условиях возможных массовых беспорядков, для ряда ключевых представителей киевской администрации западные страны могут предложить условия для безопасного проживания за рубежом в случае вынужденного бегства из страны.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сообщал, что Владимир Зеленский может уйти в отставку после истечения срока полномочий и покинуть страну, а временное исполнение обязанностей президента перейдет к главе Верховной рады Руслану Стефанчуку. По его словам, в США уже принято решение о смене украинского руководства, а поддержка Европы не сможет существенно повлиять на ситуацию.

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США не стали предоставлять президенту Украины Владимиру Зеленскому никаких гарантий по сохранению власти в случае массовых народных протестов. Об этом сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем telegram-канале. «Зеленскому было указано на то, что если в стране начнутся волнения, то США не поддержат подавление гражданского протеста и не будут гарантировать безопасность Зеленского и шайки мародеров», — заявил депутат. Дмитрук также отметил, что, несмотря на отказ Вашингтона поддерживать руководство Украины в условиях возможных массовых беспорядков, для ряда ключевых представителей киевской администрации западные страны могут предложить условия для безопасного проживания за рубежом в случае вынужденного бегства из страны. Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сообщал, что Владимир Зеленский может уйти в отставку после истечения срока полномочий и покинуть страну, а временное исполнение обязанностей президента перейдет к главе Верховной рады Руслану Стефанчуку. По его словам, в США уже принято решение о смене украинского руководства, а поддержка Европы не сможет существенно повлиять на ситуацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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