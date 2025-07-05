05 июля 2025

Россиян предупредили о новом способе кражи денег

Депутат Немкин: мошенники крадут деньги россиян с помощью QR-кодов
© Служба новостей «URA.RU»
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Опасный код: депутат рассказал, как мошенники крадут деньги через QR
Опасный код: депутат рассказал, как мошенники крадут деньги через QR Фото:

Мошенники начали активно использовать QR-коды для обмана пользователей и кражи их личных данных и средств. Подмена оригинальных кодов и размещение вредоносных ссылок — одни из самых популярных схем. Об этом сообщил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

«QR-коды действительно стали универсальным инструментом цифрового взаимодействия — они упрощают покупки, навигацию и доступ к информации. Однако, как и любая технология, QR-код может быть использован в мошеннических целях. Особенно уязвимы те, кто сканирует коды вслепую, не задумываясь, на какой ресурс они ведут. Мошенники используют QR-коды как удобный способ заманить жертву на поддельные сайты или получить доступ к ее деньгам и данным», — сообщил РИА Новости Немкин.

Депутат пояснил, что злоумышленники размещают QR-коды на листовках, баннерах, визитках и других поверхностях в общественных местах, предлагая бонусы или скидки. После сканирования может начаться загрузка вредоносного ПО или установка фальшивого приложения, способного перехватывать SMS-коды от банка. Немкин посоветовал избегать сканирования уличных кодов и пользоваться только официальными приложениями для оплаты и авторизации.

Ранее мошенники активно использовали вредоносные приложения на базе NFCGate, которые маскировались под легальные сервисы и позволяли преступникам похищать средства с банковских счетов россиян. В 2024–2025 годах такие атаки привели к ущербу в сотни миллионов рублей, а распространение новых схем с использованием QR-кодов и вредоносных программ только усиливает угрозу для пользователей. Эксперты советуют устанавливать приложения только из официальных магазинов и внимательно проверять источники информации.

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Мошенники начали активно использовать QR-коды для обмана пользователей и кражи их личных данных и средств. Подмена оригинальных кодов и размещение вредоносных ссылок — одни из самых популярных схем. Об этом сообщил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. «QR-коды действительно стали универсальным инструментом цифрового взаимодействия — они упрощают покупки, навигацию и доступ к информации. Однако, как и любая технология, QR-код может быть использован в мошеннических целях. Особенно уязвимы те, кто сканирует коды вслепую, не задумываясь, на какой ресурс они ведут. Мошенники используют QR-коды как удобный способ заманить жертву на поддельные сайты или получить доступ к ее деньгам и данным», — сообщил РИА Новости Немкин. Депутат пояснил, что злоумышленники размещают QR-коды на листовках, баннерах, визитках и других поверхностях в общественных местах, предлагая бонусы или скидки. После сканирования может начаться загрузка вредоносного ПО или установка фальшивого приложения, способного перехватывать SMS-коды от банка. Немкин посоветовал избегать сканирования уличных кодов и пользоваться только официальными приложениями для оплаты и авторизации. Ранее мошенники активно использовали вредоносные приложения на базе NFCGate, которые маскировались под легальные сервисы и позволяли преступникам похищать средства с банковских счетов россиян. В 2024–2025 годах такие атаки привели к ущербу в сотни миллионов рублей, а распространение новых схем с использованием QR-кодов и вредоносных программ только усиливает угрозу для пользователей. Эксперты советуют устанавливать приложения только из официальных магазинов и внимательно проверять источники информации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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