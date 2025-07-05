Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном, состоявшийся накануне, свидетельствует о существенном улучшении позиций Москвы на международной арене. Об этом сообщил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.
По словам эксперта, этот контакт знаменует собой поворотный момент в отношениях России и Европы. «Я думаю, что этот звонок символизирует решительное изменение текущей ситуации в пользу России. Европейцы больше не могут притворяться, что им не нужно разговаривать с русскими, они признают, что в конце концов им придется это сделать. Таким образом, русские и Путин в выигрыше от состоявшегося звонка», — подчеркнул Меркурис.
Эксперт также отметил, что в Европейском союзе растет осознание вероятности завершения украинского конфликта на условиях Москвы. В этих условиях, по мнению аналитика, европейским лидерам приходится восстанавливать диалог с российским руководством для защиты собственных интересов и дальнейшего урегулирования ситуации.
Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Макроном. В ходе беседы стороны сошлись во мнении о необходимости достижения урегулирования противоречий на Ближнем Востоке исключительно путем политико-дипломатических усилий. Кроме того, обсуждалась ситуация вокруг Украины. Глава российского государства подчеркнул, что происходящий конфликт является прямым результатом политики западных стран, которые на протяжении многих лет пренебрегали интересами безопасности России, напоминает телеканал 360.
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