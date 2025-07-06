Бывшей жене Бондарчука выписали новый штраф из-за неоплаты старого

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Рудской выписали штраф в размере 10 тысяч рублей
Рудской выписали штраф в размере 10 тысяч рублей Фото:

Мировой суд в Москве вновь назначил штраф в размере 10 тысяч рублей бывшей супруге режиссера Федора Бондарчука Светлане Рудской из-за просрочки оплаты ранее наложенного административного взыскания. Об этом сообщили в инстанции.

«Назначен штраф в размере 10 тысяч рублей», — передает РИА Новости сообщение суда. Там добавили, что Рудская была привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ за несвоевременную уплату штрафа. Санкция по этой статье предусматривает двойной штраф, административный арест до 15 суток или обязательные работы до 50 часов.

Ранее суд принял решение о наложении на Рудскую административного штрафа в размере 20 тысяч рублей. Санкция была применена по двум протоколам за аналогичное нарушение.

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Мировой суд в Москве вновь назначил штраф в размере 10 тысяч рублей бывшей супруге режиссера Федора Бондарчука Светлане Рудской из-за просрочки оплаты ранее наложенного административного взыскания. Об этом сообщили в инстанции. «Назначен штраф в размере 10 тысяч рублей», — передает РИА Новости сообщение суда. Там добавили, что Рудская была привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ за несвоевременную уплату штрафа. Санкция по этой статье предусматривает двойной штраф, административный арест до 15 суток или обязательные работы до 50 часов. Ранее суд принял решение о наложении на Рудскую административного штрафа в размере 20 тысяч рублей. Санкция была применена по двум протоколам за аналогичное нарушение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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