Семенович призналась в проблемах с деньгами

Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович сталкивалась с финансовыми трудностями до того, как приобрела известность. В тот период ее рацион зачастую ограничивался гречневой кашей. Об этом сообщила сама артистка
«Чтобы стать известной, чтобы заработать деньги, я столько раз рисковала… Я была на нулях. У меня были финансовые сложности», — рассказала певица в проекте Кристины Задоры «Семейные тайны». Семенович добавила, что после того, как ее отец потерял бизнес, денег не хватало даже на самые необходимые продукты и ей приходилось питаться в основном гречкой и делать варенье из дешевых яблок.
Она также вспомнила, что во время жизни в США семья жила на продовольственные талоны и с трудом сводила концы с концами. Ей приходилось ездить на тренировки на велосипеде по десять километров. По словам певицы, после ухода из группы «Блестящие» ей пришлось искать новые источники дохода.
Семенович рассказала, что не ждала помощи извне и всегда рассчитывала только на себя. По ее словам, уверенность в собственных силах, готовность искать возможности и рисковать помогли ей преодолеть трудности. После ухода из коллектива она отправила резюме в кастинг-агентства и смогла получить роль в кино, несмотря на отсутствие актерского опыта. Артистка добавила, что даже в сложных обстоятельствах не позволяла себе опускать руки.
Ранее Семенович рассказала, что ради участия в международных соревнованиях с фигуристом Романом Костомаровым ей приходилось почти полностью отказываться от еды. После завершения спортивной карьеры она поддерживала форму с помощью активных тренировок, однако впоследствии у нее выявили инсулинорезистентность — нарушение, при котором клетки теряют чувствительность к инсулину, передает «360.ru».
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