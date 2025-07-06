Минобороны РФ: ВСУ за ночь выпустили по России 120 дронов

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Больше всего дронов сбили над Брянской областью
Больше всего дронов сбили над Брянской областью Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские системы ПВО сбили в течение ночи 120 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ. 

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 120 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написало ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что больше всего дронов сбили над Брянской областью (30).

Кроме того, над территорией Курской области уничтожили 29 БПЛА, над Орловской — 18, над Белгородской — 17, над Тульской — 13, над Калужской — четыре, над Ленинградской — три. По два дрона сбили в Смоленской и Новгородской областях, по одному — в Тверской области и над акваторией Азовского моря. 

Вчера, 5 июля, за пять часов российские силы ПВО сбили 48 украинских беспилотников. Из них 17 — над Брянской областью, 11 — над Орловской, по пять — над Смоленской и Калужской, передает RT.

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Российские системы ПВО сбили в течение ночи 120 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ.  «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 120 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написало ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что больше всего дронов сбили над Брянской областью (30). Кроме того, над территорией Курской области уничтожили 29 БПЛА, над Орловской — 18, над Белгородской — 17, над Тульской — 13, над Калужской — четыре, над Ленинградской — три. По два дрона сбили в Смоленской и Новгородской областях, по одному — в Тверской области и над акваторией Азовского моря.  Вчера, 5 июля, за пять часов российские силы ПВО сбили 48 украинских беспилотников. Из них 17 — над Брянской областью, 11 — над Орловской, по пять — над Смоленской и Калужской, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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