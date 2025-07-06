Минобороны РФ: ВСУ за ночь выпустили по России 120 дронов

Российские системы ПВО сбили в течение ночи 120 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 120 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написало ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что больше всего дронов сбили над Брянской областью (30).
Кроме того, над территорией Курской области уничтожили 29 БПЛА, над Орловской — 18, над Белгородской — 17, над Тульской — 13, над Калужской — четыре, над Ленинградской — три. По два дрона сбили в Смоленской и Новгородской областях, по одному — в Тверской области и над акваторией Азовского моря.
Вчера, 5 июля, за пять часов российские силы ПВО сбили 48 украинских беспилотников. Из них 17 — над Брянской областью, 11 — над Орловской, по пять — над Смоленской и Калужской, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.