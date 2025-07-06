Путин посмертно наградил генерала Гудкова медалью «Золотая Звезда»

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Гудкова наградили медалью посмертно
Гудкова наградили медалью посмертно Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом РФ, Герой России Михаил Гудков, был посмертно награжден медалью «Золотая Звезда» за проявленное мужество в ходе специальной военной операции. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. 

«За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, наградить Героя Российской Федерации генерал-майора Гудкова Михаила Евгеньевича вторым знаком особого отличия медалью „Золотая Звезда“», — говорится в документе, опубликованном на сайте правовых актов. Там уточняется, что он награжден посмертно. 

В Курской области 3 июня погиб Гудков в результате огневого удара противника по передовому командному пункту. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что Гудков «погиб, выполняя долг офицера. 

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Заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом РФ, Герой России Михаил Гудков, был посмертно награжден медалью «Золотая Звезда» за проявленное мужество в ходе специальной военной операции. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.  «За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, наградить Героя Российской Федерации генерал-майора Гудкова Михаила Евгеньевича вторым знаком особого отличия медалью „Золотая Звезда“», — говорится в документе, опубликованном на сайте правовых актов. Там уточняется, что он награжден посмертно.  В Курской области 3 июня погиб Гудков в результате огневого удара противника по передовому командному пункту. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что Гудков «погиб, выполняя долг офицера. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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