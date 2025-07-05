Детсад повесил на челябинских родителей огромный долг из-за ошибки бухгалтера

Родителям из Троицка (Челябинская область) детский сад №18 выставил счета за два года, несмотря на своевременную оплату услуг. Об этом URA.RU сообщил руководитель челябинского отделения народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий.
«Детский сад №18 неожиданно выставил родителям „долги“ за два года. Суммы — от 3 до 45 тысяч рублей. При этом все платили вовремя», — рассказал URA.RU Рыжий, к которому за помощью обратились родители.
По его словам, Народный фронт сумел разобраться в этой истории. Оказалось, что это «ошибка бухгалтера».
«За эту ошибку никто не хотел отвечать. Грубо говоря, родителей вместе с вымышленным долгом „футболили“ от сада к отделу образования», — отметил Рыжий.
Незаконные отчисления были отменены только после того, как Народный фронт подключил областной минобр, контрольно-счётную палату, прокуратуру и Роспотребнадзор. Теперь родители получили правильные квитанции, а виновные понесут ответственность.
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