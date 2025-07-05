05 июля 2025

Детсад повесил на челябинских родителей огромный долг из-за ошибки бухгалтера

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бухгалтер «нарисовала» родителям долги
Бухгалтер «нарисовала» родителям долги Фото:

Родителям из Троицка (Челябинская область) детский сад №18 выставил счета за два года, несмотря на своевременную оплату услуг. Об этом URA.RU сообщил руководитель челябинского отделения народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий.

«Детский сад №18 неожиданно выставил родителям „долги“ за два года. Суммы — от 3 до 45 тысяч рублей. При этом все платили вовремя», — рассказал URA.RU Рыжий, к которому за помощью обратились родители. 

По его словам, Народный фронт сумел разобраться в этой истории. Оказалось, что это «ошибка бухгалтера».

«За эту ошибку никто не хотел отвечать. Грубо говоря, родителей вместе с вымышленным долгом „футболили“ от сада к отделу образования», — отметил Рыжий. 

Незаконные отчисления были отменены только после того, как Народный фронт подключил областной минобр, контрольно-счётную палату, прокуратуру и Роспотребнадзор. Теперь родители получили правильные квитанции, а виновные понесут ответственность.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Родителям из Троицка (Челябинская область) детский сад №18 выставил счета за два года, несмотря на своевременную оплату услуг. Об этом URA.RU сообщил руководитель челябинского отделения народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. «Детский сад №18 неожиданно выставил родителям „долги“ за два года. Суммы — от 3 до 45 тысяч рублей. При этом все платили вовремя», — рассказал URA.RU Рыжий, к которому за помощью обратились родители.  По его словам, Народный фронт сумел разобраться в этой истории. Оказалось, что это «ошибка бухгалтера». «За эту ошибку никто не хотел отвечать. Грубо говоря, родителей вместе с вымышленным долгом „футболили“ от сада к отделу образования», — отметил Рыжий.  Незаконные отчисления были отменены только после того, как Народный фронт подключил областной минобр, контрольно-счётную палату, прокуратуру и Роспотребнадзор. Теперь родители получили правильные квитанции, а виновные понесут ответственность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...