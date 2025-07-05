05 июля 2025

17-летняя девушка сорвалась со скалы в Челябинской области во время селфи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
От полученных травм на скале Маяк девушка скончалась на месте
От полученных травм на скале Маяк девушка скончалась на месте Фото:

17-летняя девушка в городе Юрюзань Челябинской области сорвалась со 100-метровой скалы во время фотосессии. Трагедия произошла на площадке горы Маяк. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону. 

«Вечером 5 июля несовершеннолетняя вместе с друзьями находилась на обзорной площадке горы Маяк в городе Юрюзань. Из-за ухудшения здоровья девушка оступилась и упала с высоты более 100 метров», — отмечает пресс-служба ведомства. Перед гибелью подросток успела выложить несколько своих фотографий в социальные сети.

От полученных травм девушка скончалась на месте происшествия. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
17-летняя девушка в городе Юрюзань Челябинской области сорвалась со 100-метровой скалы во время фотосессии. Трагедия произошла на площадке горы Маяк. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.  «Вечером 5 июля несовершеннолетняя вместе с друзьями находилась на обзорной площадке горы Маяк в городе Юрюзань. Из-за ухудшения здоровья девушка оступилась и упала с высоты более 100 метров», — отмечает пресс-служба ведомства. Перед гибелью подросток успела выложить несколько своих фотографий в социальные сети. От полученных травм девушка скончалась на месте происшествия. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...