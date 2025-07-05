17-летняя девушка сорвалась со скалы в Челябинской области во время селфи

17-летняя девушка в городе Юрюзань Челябинской области сорвалась со 100-метровой скалы во время фотосессии. Трагедия произошла на площадке горы Маяк. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
«Вечером 5 июля несовершеннолетняя вместе с друзьями находилась на обзорной площадке горы Маяк в городе Юрюзань. Из-за ухудшения здоровья девушка оступилась и упала с высоты более 100 метров», — отмечает пресс-служба ведомства. Перед гибелью подросток успела выложить несколько своих фотографий в социальные сети.
От полученных травм девушка скончалась на месте происшествия. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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