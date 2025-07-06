Путин обратился к работникам и ветеранам морского и речного флота

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов морского и речного флота с профессиональным праздником, отметив значимость водного транспорта для безопасности и суверенитета страны. Текст послания опубликован на сайте Кремля.
«Поздравляю вас с Днем работников морского и речного флота. Водный транспорт — один из ключевых секторов отечественной экономики. Он вносит значимый вклад в укрепление безопасности и суверенитета России», — говорится в поздравлении президента. Особенно
Путин подчеркнул важную роль морского и речного флота в освоении Арктики, Сибири и Дальнего Востока. Он отметил, что перед флотом стоят задачи по удовлетворению потребностей внутреннего рынка, поддержке российских предприятий и созданию новых логистических маршрутов, в том числе международного значения.
Кроме того, 155-я отдельная гвардейская Курская бригада морской пехоты по указу президента получила почетное наименование в честь дважды Героя России генерал-майора Михаила Гудкова, погибшего при исполнении служебного долга. Это решение принято для укрепления патриотизма и отмечает заслуги личного состава бригады.
Ранее Гудков, был посмертно награжден медалью «Золотая Звезда» за проявленное мужество в ходе СВО. Он погиб в Курской области, выполняя офицерский долг.
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