05 июля 2025

Центр охраны памятников Перми не нашел подрядчика для ремонта истребителя МиГ-21

© Служба новостей «URA.RU»
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Объект расположен возле здания Пермского института ФСИН
Объект расположен возле здания Пермского института ФСИН Фото:

МАУК «Городской центр охраны памятников Перми» вновь объявило о запуске аукциона по ремонту монумента истребителю МиГ-21. Стоимость контракта осталась прежней — 6,7 млн рублей, свидетельствуют данные на портале ЕИС «Закупки». Первый конкурс по выбору подрядчика признали несостоявшимся.

«Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения все заявки на участие в закупке отклонены», — написано на сайте государственных закупок. Подрядчику необходимо завершить все работы не позднее 30 ноября 2025 года.

Согласно техзаданию, победителю торгов предстоит выполнить капитальный ремонт памятника. В перечень услуг входят очистка и покраска фюзеляжа истребителя, восстановление и покраска постамента, работы по восстановлению фундамента и плиты, а также обустройство и облицовка ограждения монумента.

Памятник истребителю МиГ-21 установили в Перми в 1976 году к 35-летию основания местного военного авиационно-технического училища, подготовившего более 46 тысяч специалистов. Первый аукцион по ремонту объекта был объявлен в июне.

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МАУК «Городской центр охраны памятников Перми» вновь объявило о запуске аукциона по ремонту монумента истребителю МиГ-21. Стоимость контракта осталась прежней — 6,7 млн рублей, свидетельствуют данные на портале ЕИС «Закупки». Первый конкурс по выбору подрядчика признали несостоявшимся. «Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения все заявки на участие в закупке отклонены», — написано на сайте государственных закупок. Подрядчику необходимо завершить все работы не позднее 30 ноября 2025 года. Согласно техзаданию, победителю торгов предстоит выполнить капитальный ремонт памятника. В перечень услуг входят очистка и покраска фюзеляжа истребителя, восстановление и покраска постамента, работы по восстановлению фундамента и плиты, а также обустройство и облицовка ограждения монумента. Памятник истребителю МиГ-21 установили в Перми в 1976 году к 35-летию основания местного военного авиационно-технического училища, подготовившего более 46 тысяч специалистов. Первый аукцион по ремонту объекта был объявлен в июне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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