Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро на саммит БРИКС

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Лавров примет участие в саммите БРИКС 6-7 июля
Лавров примет участие в саммите БРИКС 6-7 июля Фото:
новость из сюжета
Саммит БРИКС в Бразилии 6—7 июля 2025 года

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в саммите БРИКС, который состоится 6 и 7 июля, сообщают СМИ. В ходе встречи представители стран обсудят итоги деятельности объединения с начала текущего года по трем ключевым направлениям: политико-оборонное сотрудничество, экономические и финансовые вопросы, а также взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере.

Помимо этого, в повестку включено обсуждение наиболее значимых проблем глобального и регионального характера. В рамках саммита у Сергея Лаврова запланирован ряд двусторонних переговоров.

Российскую делегацию на форуме в Бразилии возглавляет Лавров. Президент России Владимир Путин примет участие в пленарном заседании, подключившись по видеосвязи в воскресенье, 6 июля.

С 2024 года к числу участников БРИКС наряду со странами-основателями присоединились Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Эфиопия и Иран, а с января 2025 года к объединению добавится Индонезия. Статус партнеров по диалогу с блоком имеют Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.

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Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в саммите БРИКС, который состоится 6 и 7 июля, сообщают СМИ. В ходе встречи представители стран обсудят итоги деятельности объединения с начала текущего года по трем ключевым направлениям: политико-оборонное сотрудничество, экономические и финансовые вопросы, а также взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере. Помимо этого, в повестку включено обсуждение наиболее значимых проблем глобального и регионального характера. В рамках саммита у Сергея Лаврова запланирован ряд двусторонних переговоров. Российскую делегацию на форуме в Бразилии возглавляет Лавров. Президент России Владимир Путин примет участие в пленарном заседании, подключившись по видеосвязи в воскресенье, 6 июля. С 2024 года к числу участников БРИКС наряду со странами-основателями присоединились Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Эфиопия и Иран, а с января 2025 года к объединению добавится Индонезия. Статус партнеров по диалогу с блоком имеют Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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