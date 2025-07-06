Российские войска освободили населенный пункт Поддубное в Донецкой народной республике и населенный пункт Соболевка в Харьковской области, а также улучшили свои позиции. К тому же ВСУ за сутки потеряли свыше 1170 солдат в зоне СВО. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск „Восток“ освобожден населенный пункт Поддубное Донецкой Народной Республики», — пишут Минобороны. Об этом они сообщили в своем telegram-канале.
За сутки в ДНР, благодаря действиям группировки «Восток», ВСУ потеряли до 190 солдат. Также в районе ответственности группировки войск «Запад» потери Вооруженных сил Украины превысили 230 военнослужащих.
Благодаря подразделению группировки «Юг», войска Украины потеряли 115 военнослужащих. А в районе ответственности группировки войск «Север» погибли более 175 военнослужащих Украины, а также уничтожен танк ВСУ.
Военные подразделения группировки «Центр» развивают наступление вглубь оборонительных позиций противника. По данным Министерства обороны Российской Федерации, потери украинских вооруженных сил за прошедшие сутки превысили 390 военнослужащих. Также сообщается об улучшении тактического положения группировки «Днепр», благодаря усилиям которой ВСУ потеряли более 70 военнослужащих.
Также ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский прокомментировал, что означает, освобождение населенного пункта Поддубное для Российской армии. Он заявил, что освобождение поможет взять «в огневой мешок» противника.
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