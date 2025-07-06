Российские военные освободили населенный пункт Поддубное в ДНР и Соболевка в Харьковской области

Минобороны: ВС РФ освободили населенный пункт Поддубное в ДНР
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Силы ВСУ потеряли за сутки свыше 1170 военнослужащих, заявили в Минобороны
Силы ВСУ потеряли за сутки свыше 1170 военнослужащих, заявили в Минобороны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска освободили населенный пункт Поддубное в Донецкой народной республике и населенный пункт Соболевка в Харьковской области, а также улучшили свои позиции. К тому же ВСУ за сутки потеряли свыше 1170 солдат в зоне СВО. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск „Восток“ освобожден населенный пункт Поддубное Донецкой Народной Республики», — пишут Минобороны. Об этом они сообщили в своем telegram-канале.

За сутки в ДНР, благодаря действиям группировки «Восток», ВСУ потеряли до 190 солдат. Также в районе ответственности группировки войск «Запад» потери Вооруженных сил Украины превысили 230 военнослужащих.

Благодаря подразделению группировки «Юг», войска Украины потеряли 115 военнослужащих. А в районе ответственности группировки войск «Север» погибли более 175 военнослужащих Украины, а также уничтожен танк ВСУ.

Военные подразделения группировки «Центр» развивают наступление вглубь оборонительных позиций противника. По данным Министерства обороны Российской Федерации, потери украинских вооруженных сил за прошедшие сутки превысили 390 военнослужащих. Также сообщается об улучшении тактического положения группировки «Днепр», благодаря усилиям которой ВСУ потеряли более 70 военнослужащих.

Также ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский прокомментировал, что означает, освобождение населенного пункта Поддубное для Российской армии. Он заявил, что освобождение поможет взять «в огневой мешок» противника.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские войска освободили населенный пункт Поддубное в Донецкой народной республике и населенный пункт Соболевка в Харьковской области, а также улучшили свои позиции. К тому же ВСУ за сутки потеряли свыше 1170 солдат в зоне СВО. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск „Восток“ освобожден населенный пункт Поддубное Донецкой Народной Республики», — пишут Минобороны. Об этом они сообщили в своем telegram-канале. За сутки в ДНР, благодаря действиям группировки «Восток», ВСУ потеряли до 190 солдат. Также в районе ответственности группировки войск «Запад» потери Вооруженных сил Украины превысили 230 военнослужащих. Благодаря подразделению группировки «Юг», войска Украины потеряли 115 военнослужащих. А в районе ответственности группировки войск «Север» погибли более 175 военнослужащих Украины, а также уничтожен танк ВСУ. Военные подразделения группировки «Центр» развивают наступление вглубь оборонительных позиций противника. По данным Министерства обороны Российской Федерации, потери украинских вооруженных сил за прошедшие сутки превысили 390 военнослужащих. Также сообщается об улучшении тактического положения группировки «Днепр», благодаря усилиям которой ВСУ потеряли более 70 военнослужащих. Также ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский прокомментировал, что означает, освобождение населенного пункта Поддубное для Российской армии. Он заявил, что освобождение поможет взять «в огневой мешок» противника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...