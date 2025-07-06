Советник главы ДНР рассказал о том, что означает для российской армии освобождение Поддубного

Советник главы ДНР Кимаковский: ВСУ в Мирном оказались в «огневом мешке»
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ВСУ, по мнению Кимаковского, оказались в «огневом мешке» в селе Мирное
ВСУ, по мнению Кимаковского, оказались в «огневом мешке» в селе Мирное Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

После освобождения российскими войсками села Поддубное на западе Донецкой Народной Республики (ДНР) украинские подразделения, находящиеся в селе Мирное, оказались в "огневом мешке". Об этом рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Освобождение Поддубного позволило нашей армии взять в огневой мешок противника в Мирном", — сообщил Кимаковский. Его слова приводит ТАСС.

Ранее стало известно, что ВС РФ, кроме Поддубного, освободили также село Соболевка в Харьковской области. Также в Минобороны рассказали, что группировка "Восток" ликвидировала за сутки почти 200 украинских военнослужащих, а группировка "Запад" — свыше 230 солдат ВСУ.

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После освобождения российскими войсками села Поддубное на западе Донецкой Народной Республики (ДНР) украинские подразделения, находящиеся в селе Мирное, оказались в "огневом мешке". Об этом рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский. "Освобождение Поддубного позволило нашей армии взять в огневой мешок противника в Мирном", — сообщил Кимаковский. Его слова приводит ТАСС. Ранее стало известно, что ВС РФ, кроме Поддубного, освободили также село Соболевка в Харьковской области. Также в Минобороны рассказали, что группировка "Восток" ликвидировала за сутки почти 200 украинских военнослужащих, а группировка "Запад" — свыше 230 солдат ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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