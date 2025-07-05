05 июля 2025
04 июля 2025

В Свердловской области вновь вспыхнули лесные пожары

© Служба новостей «URA.RU»
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В Свердловской области обнаружен один лесной пожар
В Свердловской области обнаружен один лесной пожар Фото:

В Свердловской области возобновились лесные пожары. Один пожар в лесном массиве был обнаружен 5 июля. Площадь возгорания составила один гектар, сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».

«На 00:00 по московскому времени 06.07.2025 года на территории РФ действовало 37 лесных пожаров… один пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 1 га (Свердловская область)», — говорится на сайте ведомства. Ранее в области лесные пожары уже были ликвидированы.

Всего в России площадь пожаров, по которой проводились работы по активному тушению, составляет 13,9 тысячи гектаров. В тушении возгораний задействованы 1445 человек, 147 единиц техники и 27 воздушных судов. За огнем также следят 47 вертолетов.

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В Свердловской области возобновились лесные пожары. Один пожар в лесном массиве был обнаружен 5 июля. Площадь возгорания составила один гектар, сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана». «На 00:00 по московскому времени 06.07.2025 года на территории РФ действовало 37 лесных пожаров… один пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 1 га (Свердловская область)», — говорится на сайте ведомства. Ранее в области лесные пожары уже были ликвидированы. Всего в России площадь пожаров, по которой проводились работы по активному тушению, составляет 13,9 тысячи гектаров. В тушении возгораний задействованы 1445 человек, 147 единиц техники и 27 воздушных судов. За огнем также следят 47 вертолетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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