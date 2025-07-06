Билеты на поезда из Питера в Москву полностью закончились

Из-за значительных задержек и отмен авиарейсов в Москве и Санкт-Петербурге на транспортных направлениях возник ажиотаж: практически все билеты на поезда, следующие из Петербурга в Москву, были распроданы. На фоне разразившегося авиационного коллапса, затронувшего оба мегаполиса и приведшего к отмене и задержке более 500 рейсов, резко увеличился спрос на железнодорожные перевозки, рассказали в Ассоциации туроператоров России АТОР).
«Вечером 5 июля на 6 июля в продаже осталось одно место: на поезд в 23:30, СВ за 21,3 тыс. рублей. На утро 7 июля билеты тоже стремительно заканчиваются», — говорится в сообщении АТОР. Оно опубликовано в telegram-канале.
К вечеру 6 июля в наличии оставалось всего одно место в спальном вагоне по цене 21,3 тысячи рублей. В обратном направлении — из Москвы в Санкт-Петербург — ситуация несколько благоприятнее, однако и там количество билетов ограничено. По данным Ассоциации туроператоров России, к утру 7 июля практически все билеты также будут распроданы.
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