В Челябинске 20-летняя автомобилистка протаранила пассажирский автобус

В Челябинске 6 июля 20-летняя женщина за рулем автомобиля Nissan выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом, который стоял на остановке на Комсомольском проспекте. Об этом сообщили в городской ГАИ.
«В результате ДТП утром 6 июля пострадала только водитель иномарки — она получила травмы различной степени тяжести. Пассажиры общественного транспорта автобуса „Лиаз“ маршрута №18 не пострадали», — уточнили в ГАИ Челябинска.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины, по которым молодая женщина оказалась на встречной полосе и допустила столкновение с автобусом. На месте происшествия работали экстренные службы, движение на участке дороги было временно затруднено.
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