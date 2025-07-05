05 июля 2025

В Челябинске 20-летняя автомобилистка протаранила пассажирский автобус

© Служба новостей «URA.RU»
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На место аварии прибыли экипажи дорожно-патрульной службы
На место аварии прибыли экипажи дорожно-патрульной службы Фото:

В Челябинске 6 июля 20-летняя женщина за рулем автомобиля Nissan выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом, который стоял на остановке на Комсомольском проспекте. Об этом сообщили в городской ГАИ. 

«В результате ДТП утром 6 июля пострадала только водитель иномарки — она получила травмы различной степени тяжести. Пассажиры общественного транспорта автобуса „Лиаз“ маршрута №18 не пострадали», — уточнили в ГАИ Челябинска.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины, по которым молодая женщина оказалась на встречной полосе и допустила столкновение с автобусом. На месте происшествия работали экстренные службы, движение на участке дороги было временно затруднено.

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В Челябинске 6 июля 20-летняя женщина за рулем автомобиля Nissan выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом, который стоял на остановке на Комсомольском проспекте. Об этом сообщили в городской ГАИ.  «В результате ДТП утром 6 июля пострадала только водитель иномарки — она получила травмы различной степени тяжести. Пассажиры общественного транспорта автобуса „Лиаз“ маршрута №18 не пострадали», — уточнили в ГАИ Челябинска. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины, по которым молодая женщина оказалась на встречной полосе и допустила столкновение с автобусом. На месте происшествия работали экстренные службы, движение на участке дороги было временно затруднено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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