В Екатеринбурге продолжается капитальный ремонт здания «Доходного дома» XIX века, которое находиться на углу улиц Малышева и Горького. Там в будущем разместится Уральская шахматная академия. Объект готов больше чем наполовину, сообщили в департаменте информационной политики региона.
«Уже выполнены основные конструктивные и противоаварийные работы. Продолжается устройство наружных сетей, фасадные и внутренние строительные работы, а также монтаж оконных блоков. Сейчас объект готов на 58 %», — рассказал департамент в своем telegram-канале.
После окончания реставрации в историческом доме расположится современная шахматная академия для занятий и проведения соревнований. Академия станет центром притяжения для молодых спортсменов и позволит поднять интерес к шахматам. «Уральская шахматная школа — одна из сильнейших в стране, и символично, что ее новый дом разместится в здании с богатой историей в самом центре Екатеринбурга. Это место по-настоящему достойно академии, которая объединит сотни юных шахматистов», — поделился губернатор Свердловской области Денис Паслер.
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