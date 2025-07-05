05 июля 2025
04 июля 2025

Стало известно, как реконструируют здание «Доходного дома» в центре Екатеринбурга. Фото

В Екатеринбурге реставрируют здание XIX века для шахматной академии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Реставрация «Доходного дома» завершена на 58% (архивное фото)
Реставрация «Доходного дома» завершена на 58% (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге продолжается капитальный ремонт здания «Доходного дома» XIX века, которое находиться на углу улиц Малышева и Горького. Там в будущем разместится Уральская шахматная академия. Объект готов больше чем наполовину, сообщили в департаменте информационной политики региона.

«Уже выполнены основные конструктивные и противоаварийные работы. Продолжается устройство наружных сетей, фасадные и внутренние строительные работы, а также монтаж оконных блоков. Сейчас объект готов на 58 %», — рассказал департамент в своем telegram-канале.

После окончания реставрации в историческом доме расположится современная шахматная академия для занятий и проведения соревнований. Академия станет центром притяжения для молодых спортсменов и позволит поднять интерес к шахматам. «Уральская шахматная школа — одна из сильнейших в стране, и символично, что ее новый дом разместится в здании с богатой историей в самом центре Екатеринбурга. Это место по-настоящему достойно академии, которая объединит сотни юных шахматистов», — поделился губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге продолжается капитальный ремонт здания «Доходного дома» XIX века, которое находиться на углу улиц Малышева и Горького. Там в будущем разместится Уральская шахматная академия. Объект готов больше чем наполовину, сообщили в департаменте информационной политики региона. «Уже выполнены основные конструктивные и противоаварийные работы. Продолжается устройство наружных сетей, фасадные и внутренние строительные работы, а также монтаж оконных блоков. Сейчас объект готов на 58 %», — рассказал департамент в своем telegram-канале. После окончания реставрации в историческом доме расположится современная шахматная академия для занятий и проведения соревнований. Академия станет центром притяжения для молодых спортсменов и позволит поднять интерес к шахматам. «Уральская шахматная школа — одна из сильнейших в стране, и символично, что ее новый дом разместится в здании с богатой историей в самом центре Екатеринбурга. Это место по-настоящему достойно академии, которая объединит сотни юных шахматистов», — поделился губернатор Свердловской области Денис Паслер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...