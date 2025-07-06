Маск пообещал американцам «супервеселье»

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск пообещал веселье на учредительном съезде своей новой партии — «Партии Америки». Об этом он сообщил в своих соцсетях.
«Где и когда нам стоит провести учредительный съезд Американской партии? Это будет супервеселье!», — написал Илон Маск на своей странице в соцсети X. Заявление прозвучало на следующий день после того, как основатель SpaceX и Tesla публично объявил о формировании собственной политической партии.
Решение организовать партию Маск принял на фоне конфликта с президентом США Дональдом Трампом. Как ранее отмечал Маск, его недовольство вызвал законопроект, предложенный американским главой. Документ предусматривал сокращение федеральных расходов при одновременном предоставлении значительных налоговых льгот. По мнению бизнесмена, эти меры не решают ключевых проблем, стоящих перед американским обществом. Маск также подчеркнул, что в настоящее время страна фактически превратилась в однопартийную систему и нуждается в альтернативе. В ответ Трамп заявил, что без государственных субсидий Маску придется «прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР».
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