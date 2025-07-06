Европейская страна выразила желание вступить в ОДКБ

Лидер партии «Победы» Шор: Молдавия должна вступить в ОДКБ
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Илан Шор заявил о необходимости связей между Молдавией и Россией
Илан Шор заявил о необходимости связей между Молдавией и Россией Фото:

Молдавия должна стать членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил лидер оппозиционного блока «Победа», который якобы имеет пророссийские настроения, Илан Шор.

«Молдавия однозначно должна стать членом ОДКБ», — сообщил Илан Шор во время съезда блока в Москве на фоне ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул и переноса объявления ее приговора. Его слова передает РИА Новости.

Илан Шор подчеркнул, что блок «Победа» собирает подписи за союз Молдавии с Россией, в частности потому, что там развиты соцпрограммы, которые очень нужны республике. Там уверены, что будет собрано более 60% подписей граждан страны. По словам Шора, молдаване и россияне очень близки по культурному коду, их объединяет, в том числе, победа над нацизмом в 1945 году.

ОДКБ — международная организация для защиты суверенитета и территориальной целостности государств-участников на постсоветском пространстве. В него входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. 

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Молдавия должна стать членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил лидер оппозиционного блока «Победа», который якобы имеет пророссийские настроения, Илан Шор. «Молдавия однозначно должна стать членом ОДКБ», — сообщил Илан Шор во время съезда блока в Москве на фоне ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул и переноса объявления ее приговора. Его слова передает РИА Новости. Илан Шор подчеркнул, что блок «Победа» собирает подписи за союз Молдавии с Россией, в частности потому, что там развиты соцпрограммы, которые очень нужны республике. Там уверены, что будет собрано более 60% подписей граждан страны. По словам Шора, молдаване и россияне очень близки по культурному коду, их объединяет, в том числе, победа над нацизмом в 1945 году. ОДКБ — международная организация для защиты суверенитета и территориальной целостности государств-участников на постсоветском пространстве. В него входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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