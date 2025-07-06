Заявления президента Украины Владимира Зеленского об ударах дальнобойными ракетами по российским регионам нацелены на то, чтобы скрыть участие Германии в конфликте. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Колесник.
По словам парламентария, угрозы со стороны украинского лидера не являются новыми, однако за ними стоит более существенный замысел. Колесник подчеркнул, что Германия намерена активно участвовать в конфликте, предоставляя Украине вооружение и боеприпасы собственного производства. «Мерц при всей своей мнимой храбрости заявил, что все заводы будут строиться на Украине и все удары по России также будут производиться с территории Украины. Собственно говоря, основная задача Германии — отвести наш ответный удар от Евросоюза. То есть это агрессия со стороны Германии в чистом виде», — отметил депутат в беседе с изданием Lenta.ru.
Ранее Владимир Зеленский объявил о расширении производства дальнобойных вооружений совместно с западными странами. По его словам, это делается для того, чтобы уменьшить «аппетиты Москвы».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о продолжающихся ударах ВСУ по российским городам. В Кремле решительно осудили действия киевского режима и заявили о предпринимаемых военными мерах.
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