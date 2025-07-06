В аэропорту Пскова введены ограничения

В аэропорту Пскова введены временные ограничения на впуск и выпуск воздушных судов. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск ВВЕДЕНЫ в аэропорту Псков», — заявил Кореняко. Сделал он это в своем в telegram-канале.
Все это связано с тем, что в Псковской области объявлен режим «Беспилотная опасность». В связи с этим, происходят перебои мобильной связи и ограничение скорости интернета. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем telegram-канале.
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