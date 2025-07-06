В аэропорту Пскова введены ограничения

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Ограничения введены в связи с режимом «Беспилотная опасность», заявил губернатор Псковской области
Ограничения введены в связи с режимом «Беспилотная опасность», заявил губернатор Псковской области Фото:

В аэропорту Пскова введены временные ограничения на впуск и выпуск воздушных судов. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск ВВЕДЕНЫ в аэропорту Псков», — заявил Кореняко. Сделал он это в своем в telegram-канале.

Все это связано с тем, что в Псковской области объявлен режим «Беспилотная опасность». В связи с этим, происходят перебои мобильной связи и ограничение скорости интернета. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем telegram-канале.

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В аэропорту Пскова введены временные ограничения на впуск и выпуск воздушных судов. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск ВВЕДЕНЫ в аэропорту Псков», — заявил Кореняко. Сделал он это в своем в telegram-канале. Все это связано с тем, что в Псковской области объявлен режим «Беспилотная опасность». В связи с этим, происходят перебои мобильной связи и ограничение скорости интернета. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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