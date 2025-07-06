Стал известен объем средств, собранный на поддержку СВО в рамках акции «Все для Победы»

В рамках акции «Все для Победы» на поддержку спецоперации России на Украине было собрано 54,5 миллиарда рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на организованном «Народным фронтом» форуме «Все для Победы!»
«На поддержку СВО в рамках акции „Все для победы“ было собрано 54,5 миллиарда рублей народных средств», — сообщил Владимир Путин, его слова передает корреспондент URA.RU. Президент отметил, что в поддержке фронта участвует без преувеличения вся Россия, а тезис «Все для Победы!» стал символом нынешнего времени.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.