Стал известен объем средств, собранный на поддержку СВО в рамках акции «Все для Победы»

Путин: для СВО было собрано более 54 млрд рублей в рамках акции «Все для Победы»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин заявил о том, что фронт поддерживает вся Россия
Путин заявил о том, что фронт поддерживает вся Россия Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В рамках акции «Все для Победы» на поддержку спецоперации России на Украине было собрано 54,5 миллиарда рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на организованном «Народным фронтом» форуме «Все для Победы!»

«На поддержку СВО в рамках акции „Все для победы“ было собрано 54,5 миллиарда рублей народных средств», — сообщил Владимир Путин, его слова передает корреспондент URA.RU. Президент отметил, что в поддержке фронта участвует без преувеличения вся Россия, а тезис «Все для Победы!» стал символом нынешнего времени.

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В рамках акции «Все для Победы» на поддержку спецоперации России на Украине было собрано 54,5 миллиарда рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на организованном «Народным фронтом» форуме «Все для Победы!» «На поддержку СВО в рамках акции „Все для победы“ было собрано 54,5 миллиарда рублей народных средств», — сообщил Владимир Путин, его слова передает корреспондент URA.RU. Президент отметил, что в поддержке фронта участвует без преувеличения вся Россия, а тезис «Все для Победы!» стал символом нынешнего времени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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