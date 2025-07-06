Путин выступил с предупреждением в адрес Запада

Путин: чем дольше Запад будет проводить политику против РФ, тем ему будет хуже
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин заявил, что для России главная задача - обеспечить безопасное будущее
Путин заявил, что для России главная задача - обеспечить безопасное будущее Фото:

Президент России Владимир Путин предостерег страны Запада от продолжения нынешнего курса в отношении России. Глава государства заявил, что чем дольше западные государства будут придерживаться своей политики, тем более негативные последствия это для них повлечет.

«Чем дольше страны Запада будут проводить в отношении РФ политику, которую проводили до сих пор, тем им будет хуже», — подчеркнул Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума»Все для Победы!», организованном движением «Народный фронт». Его слова передает корреспондент URA.RU.

Российский лидер отметил, что главная задача для государства сегодня — обеспечить безопасное и мирное будущее страны. По его словам, ради этой цели работают все структуры, а бойцы защищают интересы России на фронте.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин предостерег страны Запада от продолжения нынешнего курса в отношении России. Глава государства заявил, что чем дольше западные государства будут придерживаться своей политики, тем более негативные последствия это для них повлечет. «Чем дольше страны Запада будут проводить в отношении РФ политику, которую проводили до сих пор, тем им будет хуже», — подчеркнул Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума»Все для Победы!», организованном движением «Народный фронт». Его слова передает корреспондент URA.RU. Российский лидер отметил, что главная задача для государства сегодня — обеспечить безопасное и мирное будущее страны. По его словам, ради этой цели работают все структуры, а бойцы защищают интересы России на фронте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...