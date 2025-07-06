Путин выступил с предупреждением в адрес Запада

Президент России Владимир Путин предостерег страны Запада от продолжения нынешнего курса в отношении России. Глава государства заявил, что чем дольше западные государства будут придерживаться своей политики, тем более негативные последствия это для них повлечет.
«Чем дольше страны Запада будут проводить в отношении РФ политику, которую проводили до сих пор, тем им будет хуже», — подчеркнул Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума»Все для Победы!», организованном движением «Народный фронт». Его слова передает корреспондент URA.RU.
Российский лидер отметил, что главная задача для государства сегодня — обеспечить безопасное и мирное будущее страны. По его словам, ради этой цели работают все структуры, а бойцы защищают интересы России на фронте.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.