Запущена программа «золотых виз» в ОАЭ

Держатели криптовалюты Toncoin, которые вложат 100 тысяч долларов на три года и заплатят комиссию на 35 тысяч, смогут претендовать на «золотую визу» в ОАЭ. Информацию компания TON Foundation выложили на официалном сайте.
«Открой свою 10-летнюю золотую визу в ОАЭ с TON», — написано на сайте.Оформление необходимых документов, как сообщает CryptoBriefing, займет приблизительно семь недель. Виза будет действовать для супругов, детей и родителей заявителя.
На официальном сайте TON указано, что эта инициатива позиционируется как альтернатива классической «золотой визе» ОАЭ. Для получения которой предполагается инвестировать не менее $540 тысяч в недвижимость или предпринимательскую деятельность.
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