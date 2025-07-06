Запущена программа «золотых виз» в ОАЭ

Держатели криптовалюты Toncoin смогут получить «золотую визу» в ОАЭ
© Служба новостей «URA.RU»
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Для получения визы нужно вложить 100 тысяч долларов в Toncoin и заплатить комиссию в 35 тысяч, заявила компания TON Foundation
Для получения визы нужно вложить 100 тысяч долларов в Toncoin и заплатить комиссию в 35 тысяч, заявила компания TON Foundation Фото:

Держатели криптовалюты Toncoin, которые вложат 100 тысяч долларов на три года и заплатят комиссию на 35 тысяч, смогут претендовать на «золотую визу» в ОАЭ. Информацию компания TON Foundation выложили на официалном сайте.

«Открой свою 10-летнюю золотую визу в ОАЭ с TON», — написано на сайте.Оформление необходимых документов, как сообщает CryptoBriefing, займет приблизительно семь недель. Виза будет действовать для супругов, детей и родителей заявителя.

На официальном сайте TON указано, что эта инициатива позиционируется как альтернатива классической «золотой визе» ОАЭ. Для получения которой предполагается инвестировать не менее $540 тысяч в недвижимость или предпринимательскую деятельность.

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Держатели криптовалюты Toncoin, которые вложат 100 тысяч долларов на три года и заплатят комиссию на 35 тысяч, смогут претендовать на «золотую визу» в ОАЭ. Информацию компания TON Foundation выложили на официалном сайте. «Открой свою 10-летнюю золотую визу в ОАЭ с TON», — написано на сайте.Оформление необходимых документов, как сообщает CryptoBriefing, займет приблизительно семь недель. Виза будет действовать для супругов, детей и родителей заявителя. На официальном сайте TON указано, что эта инициатива позиционируется как альтернатива классической «золотой визе» ОАЭ. Для получения которой предполагается инвестировать не менее $540 тысяч в недвижимость или предпринимательскую деятельность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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