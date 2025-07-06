Британский военный корабль подвергся атаке

На военное судно Великобритании, у берегов йеменского порта, совершено нападение. Об этом сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС.
«UKMTO получило сообщение об инциденте в 51 морской миле (около 94,5 километра — ред.) к юго-западу от Ходейды, Йемен... Власти ведут расследование», — сказано в сообщении.
Также, по информации, управления, в атаке на корабль участвовало несколько судов. Нападение велось из стрелкового оружия и гранатометов, после чего был открыт ответный огонь. UKMTO попросило суды осторожнее проходить в этом районе и сообщать о подозрительной активности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.