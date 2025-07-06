Британский военный корабль подвергся атаке

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Нападавшие неизвестны, ведется расследование, сообщило UKMTO
Нападавшие неизвестны, ведется расследование, сообщило UKMTO Фото:

На военное судно Великобритании, у берегов йеменского порта, совершено нападение. Об этом сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС.

«UKMTO получило сообщение об инциденте в 51 морской миле (около 94,5 километра — ред.) к юго-западу от Ходейды, Йемен... Власти ведут расследование», — сказано в сообщении.

Также, по информации, управления, в атаке на корабль участвовало несколько судов. Нападение велось из стрелкового оружия и гранатометов, после чего был открыт ответный огонь. UKMTO попросило суды осторожнее проходить в этом районе и сообщать о подозрительной активности.

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На военное судно Великобритании, у берегов йеменского порта, совершено нападение. Об этом сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС. «UKMTO получило сообщение об инциденте в 51 морской миле (около 94,5 километра — ред.) к юго-западу от Ходейды, Йемен... Власти ведут расследование», — сказано в сообщении. Также, по информации, управления, в атаке на корабль участвовало несколько судов. Нападение велось из стрелкового оружия и гранатометов, после чего был открыт ответный огонь. UKMTO попросило суды осторожнее проходить в этом районе и сообщать о подозрительной активности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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