Введены ограничения в аэропорту Кирова

В аэропорту города Киров введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск ВВЕДЕНЫ в аэропорту Киров (Победилово)», — сообщил Кореняко. Информацию он опубликовал в своем telegram-канале.
Ранее аналогичные временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов уже вводились в других российских аэропортах, в том числе в Пскове и Нижнем Новгороде. Такие меры принимаются Росавиацией для обеспечения безопасности полетов в условиях повышенного риска.
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