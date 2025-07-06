Введены ограничения в аэропорту Кирова

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Введенные ограничения связаны с обеспечением безопасности полетов гражданских воздушных судов, заявили в Росавиации
Введенные ограничения связаны с обеспечением безопасности полетов гражданских воздушных судов, заявили в Росавиации Фото:

В аэропорту города Киров введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск ВВЕДЕНЫ в аэропорту Киров (Победилово)», — сообщил Кореняко. Информацию он опубликовал в своем telegram-канале.

Ранее аналогичные временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов уже вводились в других российских аэропортах, в том числе в Пскове и Нижнем Новгороде. Такие меры принимаются Росавиацией для обеспечения безопасности полетов в условиях повышенного риска.

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В аэропорту города Киров введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск ВВЕДЕНЫ в аэропорту Киров (Победилово)», — сообщил Кореняко. Информацию он опубликовал в своем telegram-канале. Ранее аналогичные временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов уже вводились в других российских аэропортах, в том числе в Пскове и Нижнем Новгороде. Такие меры принимаются Росавиацией для обеспечения безопасности полетов в условиях повышенного риска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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