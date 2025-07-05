В Екатеринбурге прошел праздник Белого цветка, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. Сотни семей с детьми приняли участие в благотворительной акции в центре города, продолжая традиции, которые заложила царская семья Романовых в 1911 году, рассказала пресс-служба Фонда святой Екатерины.
«Мне кажется, это такой праздник чистоты, света, добра, любви. И мне кажется, что сегодня концентрации любви в городе Екатеринбурге стало больше. В этом году традициям благотворительности исполняется 114 лет, и когда Царская семья их инициировала — это были именно городские традиции. И сегодня они восстанавливаются, городское сообщество вновь объединяется и делает добрые дела», — заявила заместительница губернатора и министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.
Кроме того, по словам Савиновой, праздник содействует укреплению института семьи и возрождению традиции многодетности. Вопрос возрождения традиции многодетных семей представляет собой значимую задачу, стоящую как перед органами власти, так и перед Русской православной церковью.
Также в рамках праздника состоялся конкурс «Белый цветок — бэби»: дети вместе с родителями прошли по городу в оригинально украшенных колясках и самокатах. Участники представили тематические композиции — от «Ангельского дерева» до корабля «Воскресение». По завершении парада митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений вместе с Татьяной Савиновой посетили госпиталь ветеранов войн, где передали пациентам письма с пожеланиями от детей. Праздник прошел при участии министерства здравоохранения и министерства культуры Свердловской области, администрации Екатеринбурга и Фонда Святой Екатерины.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!