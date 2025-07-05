Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» уже почти двое суток не может вылететь в Турцию из-за задержки рейса. Самолет должен был улететь из Нижнего Новгорода в Анатлью 5 июля в 01:00, сейчас вылет намечен на 19:00 по местному времени. Информация о задержках появилась на онлайн-табло нижегородского аэропорта.
Рейс свердловской авиакомпании U6-1579 задерживается уже на 41 час. Как рассказали пассажиры, пока аэропорт не работал, борт, на котором они должны были лететь, был направлен выполнять другой рейс. «У меня жена беременная!» — возмущается один из туристов, ожидающих отправления.
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