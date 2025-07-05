05 июля 2025

Челябинец выставил на продажу автографы всех участников группы «Кино». Фото

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Виктор Цой расписался поклоннику на открытке в 1987 году
Виктор Цой расписался поклоннику на открытке в 1987 году Фото:

Житель Челябинска выставил на продажу автограф основателя группы «Кино» Виктора Цоя и других музыкантов этого коллектива. За подписи на открытке мужчина просит 350 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Авито». 

«Продавец рассказал, что собирал подписи группы „Кино“ лично после концерта коллектива в актовом зале Челябинского политехнического института в марте 1987 года. А Виктор Цой расписался на следующий день на встрече клуба филофонистов в ДК „Монолит“», — отмечает пресс-служба. 

За этот раритет меломан просит 350 тысяч рублей. Все подписи стоят на открытке-билете, выпущенной клубом в 1986 году. 

Цой дал автограф челябинскому меломану на встрече в ДК «Монолит»
Цой дал автограф челябинскому меломану на встрече в ДК «Монолит»
Фото:

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Житель Челябинска выставил на продажу автограф основателя группы «Кино» Виктора Цоя и других музыкантов этого коллектива. За подписи на открытке мужчина просит 350 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Авито».  «Продавец рассказал, что собирал подписи группы „Кино“ лично после концерта коллектива в актовом зале Челябинского политехнического института в марте 1987 года. А Виктор Цой расписался на следующий день на встрече клуба филофонистов в ДК „Монолит“», — отмечает пресс-служба.  За этот раритет меломан просит 350 тысяч рублей. Все подписи стоят на открытке-билете, выпущенной клубом в 1986 году. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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