Житель Челябинска выставил на продажу автограф основателя группы «Кино» Виктора Цоя и других музыкантов этого коллектива. За подписи на открытке мужчина просит 350 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Авито».
«Продавец рассказал, что собирал подписи группы „Кино“ лично после концерта коллектива в актовом зале Челябинского политехнического института в марте 1987 года. А Виктор Цой расписался на следующий день на встрече клуба филофонистов в ДК „Монолит“», — отмечает пресс-служба.
За этот раритет меломан просит 350 тысяч рублей. Все подписи стоят на открытке-билете, выпущенной клубом в 1986 году.
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