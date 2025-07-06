Путин рассказал об ажиотаже вокруг «Интервидения»

Путин: участие в музыкальном конкурсе «Интервидение» подтвердили многие страны
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«Интервидение» вызвал живой интерес у многих стран, заявил Владимир Путин
«Интервидение» вызвал живой интерес у многих стран, заявил Владимир Путин Фото:
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Саммит БРИКС в Бразилии 6—7 июля 2025 года

Президент Российской Федерации Владимир Путин поделился тем, что музыкальный конкурс «Интервидение» вызвал живой интерес и многие страны уже подтвердили свое участие. Об этом он заявил на пленарном заседании стран БРИКС.

«В сентябре в Москве состоится международный телевизионный конкурс популярной песни — „Интервидение“. Этот конкурс уже вызвал живой интерес, свое участие подтвердили артисты из многих государств БРИКС и стран-партнеров нашего объединения», — заявил президент. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее сообщалось, что музыкальный конкурс «Интервидение» впервые пройдет в Москве, 20 сентября 2025 года по указу президента Владимира Путина и позиционируется как альтернатива «Евровидению». По словам главы государства, конкурс направлен на продвижение общечеловеческих, культурных, семейных и духовных ценностей. Участником конкурса от России станет певец Shaman, а в жюри от РФ будет сидеть композитор и продюсер Игорь Матвиенко.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин поделился тем, что музыкальный конкурс «Интервидение» вызвал живой интерес и многие страны уже подтвердили свое участие. Об этом он заявил на пленарном заседании стран БРИКС. «В сентябре в Москве состоится международный телевизионный конкурс популярной песни — „Интервидение“. Этот конкурс уже вызвал живой интерес, свое участие подтвердили артисты из многих государств БРИКС и стран-партнеров нашего объединения», — заявил президент. Его слова приводит РИА Новости. Ранее сообщалось, что музыкальный конкурс «Интервидение» впервые пройдет в Москве, 20 сентября 2025 года по указу президента Владимира Путина и позиционируется как альтернатива «Евровидению». По словам главы государства, конкурс направлен на продвижение общечеловеческих, культурных, семейных и духовных ценностей. Участником конкурса от России станет певец Shaman, а в жюри от РФ будет сидеть композитор и продюсер Игорь Матвиенко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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