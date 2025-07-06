Президент Российской Федерации Владимир Путин поделился, в чем польза от проведения музыкального конкурса «Интервидения». По его словам, конкурс направлен на продвижение важных различных ценностей. Он рассказал об этом на саммите БРИКС.
«„Интервидение“ ориентированно на продвижение общечеловеческих, культурных, семейных и духовных ценностей», — рассказал президент. Заявил он это в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее сообщалось, что «Интервидение» впервые пройдет в Москве, 20 сентября 2025 года, по указу президента Владимира Путина, а прием заявок на покупку билетов стартовал 1 июля. Конкурс позиционируется как альтернатива «Евровидению», российским участником станет певец Shaman, а в состав международного жюри войдет Игорь Матвиенко.
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