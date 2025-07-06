Россиянам рассказали, как легко получить кредит в банке

Самым весомым доводом для банков при рассмотрении заявки на кредит служат выписки с банковских счетов за предыдущие 6–12 месяцев. Об этом рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.
«Наиболее убедительным аргументом для банков [при выдаче кредита клиенту] станут выписки по банковским счетам за последние 6-12 месяцев. Регулярные поступления средств, даже если они не сопровождаются официальными документами о трудоустройстве, позволяют кредитным организациям составить представление о реальных доходах заемщика», — сказал Чаплин в разговоре с Лента.ру.
Депутат также отметил, что при отсутствии официально подтвержденного дохода ключевым преимуществом становится безупречная кредитная история. Он пояснил, что банки проявляют большую готовность к сотрудничеству с клиентами, ранее уже продемонстрировавшими ответственное отношение к финансовым обязательствам. Кроме того, парламентарий посоветовал самозанятым гражданам и фрилансерам заранее подготовить документы, свидетельствующие о регулярной уплате налогов.
В России с 1 марта 2025 года действует закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на оформление кредитов для защиты от мошенничества. За четыре месяца этой возможностью воспользовались более 12 миллионов человек. При необходимости получения займа граждане могут отменить запрет после «периода охлаждения», что обеспечивает дополнительную защиту от злоумышленников.
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