Путин дал оценку итоговой декларации саммита БРИКС

Итоговая декларация саммита БРИКС создает крепкую основу для дальнейшего сотрудничества. Такое заявление на саммите БРИКС сделал президент РФ Владимир Путин.
«Подготовленная к утверждению итоговая декларация саммита в Рио-де-Жанейро создает хороший задел для нашей дальнейшей совместной работы», — заявил Путин. Его выступление транслировал телеканал «Россия 24».
Президент выступал на саммите, который проходит в Рио-де-Жанейро 6-7 июля, по видеосвязи. В то время как делегацию России в Бразилии возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.
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