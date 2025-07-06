Путин дал оценку итоговой декларации саммита БРИКС

Путин: декларация саммита БРИКС закладывает основы для совместной работы
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Путин оптимистично оценивает декларацию БРИКС
Путин оптимистично оценивает декларацию БРИКС Фото:
новость из сюжета
Саммит БРИКС в Бразилии 6—7 июля 2025 года

Итоговая декларация саммита БРИКС создает крепкую основу для дальнейшего сотрудничества. Такое заявление на саммите БРИКС сделал президент РФ Владимир Путин.

«Подготовленная к утверждению итоговая декларация саммита в Рио-де-Жанейро создает хороший задел для нашей дальнейшей совместной работы», — заявил Путин. Его выступление транслировал телеканал «Россия 24». 

Президент выступал на саммите, который проходит в Рио-де-Жанейро 6-7 июля, по видеосвязи. В то время как делегацию России в Бразилии возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

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Итоговая декларация саммита БРИКС создает крепкую основу для дальнейшего сотрудничества. Такое заявление на саммите БРИКС сделал президент РФ Владимир Путин. «Подготовленная к утверждению итоговая декларация саммита в Рио-де-Жанейро создает хороший задел для нашей дальнейшей совместной работы», — заявил Путин. Его выступление транслировал телеканал «Россия 24».  Президент выступал на саммите, который проходит в Рио-де-Жанейро 6-7 июля, по видеосвязи. В то время как делегацию России в Бразилии возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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