Жители Украины массово сдают ВС РФ координаты ТЦК

Жители Украины массово отправляют российской армии координаты территориальных центров комплектования (ТЦК). Об этом рассказал военный блогер Алексей Воевода, который опубликовал фрагмент переписки отряда БПЛА «Сталинские соколы» с подписчиками на Украине.
«Кривой Рог в восторге, Полтава благодарит. Ваш ТЦК может стать следующим, с вас только адрес. — На тебе кременчугского», — следует из публикации фрагмента переписки администратора отряда с подписчиками.
Ранее стало известно, что сухопутные войска ВСУ заявили о проведении Россией ряда атак на украинские военкоматы в нескольких областях страны. По заявлениям представителя командования Сухопутных войск ВСУ Виталия Саранцева, ключевой задачей ВС РФ является срыв мобилизационного процесса на Украине, пишет «Царьград».
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