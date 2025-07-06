Андреева и Шнайдер выбыли из третьего круга Уимблдона

Андреева и Шнайдер выбыли из III круга Уимблдона, Калинская - в четвертьфинале
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Калинская и Кырстя уже совместно выступали в Мадриде
Калинская и Кырстя уже совместно выступали в Мадриде Фото:

Неудачный исход для российской пары Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер. Они завершили свое выступление на престижном турнире уже в третьем круге. Матч получился напряженным и богатым на неожиданные повороты, что сделало его очень зрелищным для болельщиков.

Их соперницы в лице россиянки Анны Калинской и румынки Сораны Кырсти оказались сильнее, одержав победу со счетом 6:4, 6:7(3), 1:6. Примечательно, что Калинская и Кырстя выступают вместе всего второй раз. Их предыдущий совместный турнир принес им успех — они стали победительницами престижного соревнования в Мадриде с призовым фондом в миллион долларов.

Дальнейшие перспективы для победившей пары выглядят амбициозно: в четвертьфинале их ожидают непростые соперницы — четвертая сеяная пара в составе Алены Остапенко и Су-Вэй Се. Примечательно, что Остапенко и Се демонстрируют стабильные результаты на травяных кортах, что делает предстоящий матч особенно интересным для прогноза.

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Неудачный исход для российской пары Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер. Они завершили свое выступление на престижном турнире уже в третьем круге. Матч получился напряженным и богатым на неожиданные повороты, что сделало его очень зрелищным для болельщиков. Их соперницы в лице россиянки Анны Калинской и румынки Сораны Кырсти оказались сильнее, одержав победу со счетом 6:4, 6:7(3), 1:6. Примечательно, что Калинская и Кырстя выступают вместе всего второй раз. Их предыдущий совместный турнир принес им успех — они стали победительницами престижного соревнования в Мадриде с призовым фондом в миллион долларов. Дальнейшие перспективы для победившей пары выглядят амбициозно: в четвертьфинале их ожидают непростые соперницы — четвертая сеяная пара в составе Алены Остапенко и Су-Вэй Се. Примечательно, что Остапенко и Се демонстрируют стабильные результаты на травяных кортах, что делает предстоящий матч особенно интересным для прогноза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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