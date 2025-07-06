06 июля 2025
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04 июля 2025

В ХМАО автобус сбил ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок пострадал из-за дтп
Ребенок пострадал из-за дтп Фото:

В Югорске (ХМАО) пассажирский автобус №6 попал в аварию, в результате был сбит несовершеннолетний ребенок. Об этом сообщили в администрации города.

«Уважаемые жители микрорайона Югорск-2! Автобус №6 попал в ДТП. К сожалению, пострадал несовершеннолетний ребенок», — говорится в сообщении мэрии. Власти города уточнили, что ребенок получил травмы в результате дорожного происшествия и сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь.

После происшествия администрация Югорска предупредила жителей о возможных задержках движения автобусов. Горожанам рекомендовали заранее планировать свои поездки.

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В Югорске (ХМАО) пассажирский автобус №6 попал в аварию, в результате был сбит несовершеннолетний ребенок. Об этом сообщили в администрации города. «Уважаемые жители микрорайона Югорск-2! Автобус №6 попал в ДТП. К сожалению, пострадал несовершеннолетний ребенок», — говорится в сообщении мэрии. Власти города уточнили, что ребенок получил травмы в результате дорожного происшествия и сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь. После происшествия администрация Югорска предупредила жителей о возможных задержках движения автобусов. Горожанам рекомендовали заранее планировать свои поездки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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