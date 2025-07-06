В ХМАО автобус сбил ребенка

В Югорске (ХМАО) пассажирский автобус №6 попал в аварию, в результате был сбит несовершеннолетний ребенок. Об этом сообщили в администрации города.
«Уважаемые жители микрорайона Югорск-2! Автобус №6 попал в ДТП. К сожалению, пострадал несовершеннолетний ребенок», — говорится в сообщении мэрии. Власти города уточнили, что ребенок получил травмы в результате дорожного происшествия и сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь.
После происшествия администрация Югорска предупредила жителей о возможных задержках движения автобусов. Горожанам рекомендовали заранее планировать свои поездки.
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