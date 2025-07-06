Известный российский актер и юморист Михаил Башкатов, ставший ведущим четверти сезона Первой телевизионной лиги КВН в Перми, записал теплое видеообращение жителям края. Его опубликовала пресс-служба губернатора и правительства Пермского края в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
«Я счастлив, что стал ведущим Первой лиги КВН в Перми. Во-первых, потому что у вас вкусно, во-вторых — красиво, в-третьих — есть возможность прилетать в ваш чудесный город и общаться с замечательной молодежью», — поделился впечатлениями от Перми в своем обращении Башкатов.
Он отметил, что рад видеть, как пермская молодежь работает и шутит на сцене, подтверждая, что КВН по-прежнему жив и актуален. Особые слова Башкатов адресовал званию Перми как молодежной столицы России: «Мне кажется, это круто, что вы продлеваете молодость этому трехсотлетнему городу».
Актер признался, что работа в Перми позволила ему снова почувствовать себя молодым. Видеообращение Башкатова, полное искренних эмоций и теплых слов в адрес пермяков, уже набирает популярность в социальных сетях.
Ранее, 27 июня, в Перми прошел краевой бал выпускников, на котором губернатор Дмитрий Махонин поздравил молодых специалистов и отметил широкие возможности для их дальнейшего развития в регионе. Мероприятие сопровождалось масштабной развлекательной программой, что подчеркивает статус Перми как молодежной столицы России и способствует поддержке творческих инициатив, таких как проведение игр КВН.
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