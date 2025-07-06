06 июля 2025

«Пермь продлевает молодость»: актер Михаил Башкатов высказался о городе и КВН. Видео

Актер Михаил Башкатов записал трогательное обращение к пермякам
© Служба новостей «URA.RU»
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Кулинарные традиции Перми покорили известного актера
Кулинарные традиции Перми покорили известного актера Фото:

Известный российский актер и юморист Михаил Башкатов, ставший ведущим четверти сезона Первой телевизионной лиги КВН в Перми, записал теплое видеообращение жителям края. Его опубликовала пресс-служба губернатора и правительства Пермского края в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Я счастлив, что стал ведущим Первой лиги КВН в Перми. Во-первых, потому что у вас вкусно, во-вторых — красиво, в-третьих — есть возможность прилетать в ваш чудесный город и общаться с замечательной молодежью», — поделился впечатлениями от Перми в своем обращении Башкатов. 

Он отметил, что рад видеть, как пермская молодежь работает и шутит на сцене, подтверждая, что КВН по-прежнему жив и актуален. Особые слова Башкатов адресовал званию Перми как молодежной столицы России: «Мне кажется, это круто, что вы продлеваете молодость этому трехсотлетнему городу».

Актер признался, что работа в Перми позволила ему снова почувствовать себя молодым. Видеообращение Башкатова, полное искренних эмоций и теплых слов в адрес пермяков, уже набирает популярность в социальных сетях.

Ранее, 27 июня, в Перми прошел краевой бал выпускников, на котором губернатор Дмитрий Махонин поздравил молодых специалистов и отметил широкие возможности для их дальнейшего развития в регионе. Мероприятие сопровождалось масштабной развлекательной программой, что подчеркивает статус Перми как молодежной столицы России и способствует поддержке творческих инициатив, таких как проведение игр КВН.

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Известный российский актер и юморист Михаил Башкатов, ставший ведущим четверти сезона Первой телевизионной лиги КВН в Перми, записал теплое видеообращение жителям края. Его опубликовала пресс-служба губернатора и правительства Пермского края в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Я счастлив, что стал ведущим Первой лиги КВН в Перми. Во-первых, потому что у вас вкусно, во-вторых — красиво, в-третьих — есть возможность прилетать в ваш чудесный город и общаться с замечательной молодежью», — поделился впечатлениями от Перми в своем обращении Башкатов.  Он отметил, что рад видеть, как пермская молодежь работает и шутит на сцене, подтверждая, что КВН по-прежнему жив и актуален. Особые слова Башкатов адресовал званию Перми как молодежной столицы России: «Мне кажется, это круто, что вы продлеваете молодость этому трехсотлетнему городу». Актер признался, что работа в Перми позволила ему снова почувствовать себя молодым. Видеообращение Башкатова, полное искренних эмоций и теплых слов в адрес пермяков, уже набирает популярность в социальных сетях. Ранее, 27 июня, в Перми прошел краевой бал выпускников, на котором губернатор Дмитрий Махонин поздравил молодых специалистов и отметил широкие возможности для их дальнейшего развития в регионе. Мероприятие сопровождалось масштабной развлекательной программой, что подчеркивает статус Перми как молодежной столицы России и способствует поддержке творческих инициатив, таких как проведение игр КВН.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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