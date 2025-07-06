Крымские школьники исследуют Пермский край

Группа крымских школьников — победителей конкурса «Мы — наследники Победы» — прибыла в Пермь в рамках федерального проекта «Мир возможностей». С 4 по 9 июля ребята познакомятся с достопримечательностями города и примут участие в специальной программе, организованной при поддержке краевых властей.
«В Пермь прибыла группа школьников из Крыма — победителей патриотического конкурса „Мы — наследники Победы“. Визит организован в рамках федерального проекта „Мир возможностей“, который проходит с 4 по 9 июля», — сообщается в telegram-канале «Единая Россия — Прикамье».
Программа пребывания крымских ребят насыщенная. Подростки побывают на фестивале «Обряды — Наряды», где познакомятся с этническим достоянием региона, посетят музей «Хохловка» и поднимутся на Усьвинские столбы. Делегация Пермского края планирует свое посещение республики Крым в сентябре.
Ранее в Перми прошел краевой бал выпускников, на котором отличившиеся на ЕГЭ школьники вместе с губернатором Дмитрием Махониным и министром образования Раисой Кассиной высадили деревья возле амфитеатра. Мероприятие стало частью традиционной акции, направленной на поддержку молодежных инициатив и развитие патриотических проектов в регионе.
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