06 июля 2025

Крымские школьники исследуют Пермский край

Школьники из Крыма прибыли в Пермь в рамках проекта «Мир возможностей»
© Служба новостей «URA.RU»
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Школьники из Крыма знакомятся с Пермским краем
Школьники из Крыма знакомятся с Пермским краем Фото:

Группа крымских школьников — победителей конкурса «Мы — наследники Победы» — прибыла в Пермь в рамках федерального проекта «Мир возможностей». С 4 по 9 июля ребята познакомятся с достопримечательностями города и примут участие в специальной программе, организованной при поддержке краевых властей.

«В Пермь прибыла группа школьников из Крыма — победителей патриотического конкурса „Мы — наследники Победы“. Визит организован в рамках федерального проекта „Мир возможностей“, который проходит с 4 по 9 июля», — сообщается в telegram-канале «Единая Россия — Прикамье».

Программа пребывания крымских ребят насыщенная. Подростки побывают на фестивале «Обряды — Наряды», где познакомятся с этническим достоянием региона, посетят музей «Хохловка» и поднимутся на Усьвинские столбы. Делегация Пермского края планирует свое посещение республики Крым в сентябре.

Ранее в Перми прошел краевой бал выпускников, на котором отличившиеся на ЕГЭ школьники вместе с губернатором Дмитрием Махониным и министром образования Раисой Кассиной высадили деревья возле амфитеатра. Мероприятие стало частью традиционной акции, направленной на поддержку молодежных инициатив и развитие патриотических проектов в регионе.

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Группа крымских школьников — победителей конкурса «Мы — наследники Победы» — прибыла в Пермь в рамках федерального проекта «Мир возможностей». С 4 по 9 июля ребята познакомятся с достопримечательностями города и примут участие в специальной программе, организованной при поддержке краевых властей. «В Пермь прибыла группа школьников из Крыма — победителей патриотического конкурса „Мы — наследники Победы“. Визит организован в рамках федерального проекта „Мир возможностей“, который проходит с 4 по 9 июля», — сообщается в telegram-канале «Единая Россия — Прикамье». Программа пребывания крымских ребят насыщенная. Подростки побывают на фестивале «Обряды — Наряды», где познакомятся с этническим достоянием региона, посетят музей «Хохловка» и поднимутся на Усьвинские столбы. Делегация Пермского края планирует свое посещение республики Крым в сентябре. Ранее в Перми прошел краевой бал выпускников, на котором отличившиеся на ЕГЭ школьники вместе с губернатором Дмитрием Махониным и министром образования Раисой Кассиной высадили деревья возле амфитеатра. Мероприятие стало частью традиционной акции, направленной на поддержку молодежных инициатив и развитие патриотических проектов в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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