06 июля 2025

Спасатели выручали заблудившихся в лесах Пермского края

© Служба новостей «URA.RU»
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Летом в основном теряются любители пойти в лес за грибами и ягодами
Летом в основном теряются любители пойти в лес за грибами и ягодами Фото:

В Пермском крае за одни выходные спасатели дважды выезжали на поиски заблудившихся в лесу — сначала за грибником у села Каширино Кунгурского округа, затем за ягодницей под деревней Поповкой. Обоим пострадавшим оперативно помогли выбраться, медицинская помощь не потребовалась. Об этом сообщает окружная поисково-спасательная служба.

«В минувшие выходные спасатели Кунгурского муниципального округа дважды выезжали в лесные массивы на поиски заблудившихся любителей тихой охоты. Первый инцидент произошел в лесу возле села Каширино, где потерял ориентацию местный грибник. Мужчина не смог самостоятельно найти дорогу назад, и на вызов оперативно выехала спасательная группа. Пострадавшего быстро обнаружили — медицинская помощь ему не потребовалась», — написано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Второй случай зафиксирован в лесном массиве близ деревни Поповка. Здесь за ягодами отправилась местная жительница, которая в какой-то момент поняла, что не может найти обратную дорогу. Женщина оперативно связалась со спасателями, которые помогли ей сориентироваться и благополучно выбраться из леса. Как и в первом случае, медицинского вмешательства не потребовалось.

Спасатели напоминают: если вы потерялись в лесу, немедленно звоните по единому номеру экстренных служб 112. Чем раньше специалисты начнут поиски, тем выше шансы на благополучный исход.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае спасатели помогли заблудившемуся мужчине. Его квадроцикл застрял в лесу возле деревни Забор Кунгурского округа.

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В Пермском крае за одни выходные спасатели дважды выезжали на поиски заблудившихся в лесу — сначала за грибником у села Каширино Кунгурского округа, затем за ягодницей под деревней Поповкой. Обоим пострадавшим оперативно помогли выбраться, медицинская помощь не потребовалась. Об этом сообщает окружная поисково-спасательная служба. «В минувшие выходные спасатели Кунгурского муниципального округа дважды выезжали в лесные массивы на поиски заблудившихся любителей тихой охоты. Первый инцидент произошел в лесу возле села Каширино, где потерял ориентацию местный грибник. Мужчина не смог самостоятельно найти дорогу назад, и на вызов оперативно выехала спасательная группа. Пострадавшего быстро обнаружили — медицинская помощь ему не потребовалась», — написано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Второй случай зафиксирован в лесном массиве близ деревни Поповка. Здесь за ягодами отправилась местная жительница, которая в какой-то момент поняла, что не может найти обратную дорогу. Женщина оперативно связалась со спасателями, которые помогли ей сориентироваться и благополучно выбраться из леса. Как и в первом случае, медицинского вмешательства не потребовалось. Спасатели напоминают: если вы потерялись в лесу, немедленно звоните по единому номеру экстренных служб 112. Чем раньше специалисты начнут поиски, тем выше шансы на благополучный исход. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае спасатели помогли заблудившемуся мужчине. Его квадроцикл застрял в лесу возле деревни Забор Кунгурского округа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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