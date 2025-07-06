Спасатели выручали заблудившихся в лесах Пермского края

В Пермском крае за одни выходные спасатели дважды выезжали на поиски заблудившихся в лесу — сначала за грибником у села Каширино Кунгурского округа, затем за ягодницей под деревней Поповкой. Обоим пострадавшим оперативно помогли выбраться, медицинская помощь не потребовалась. Об этом сообщает окружная поисково-спасательная служба.
«В минувшие выходные спасатели Кунгурского муниципального округа дважды выезжали в лесные массивы на поиски заблудившихся любителей тихой охоты. Первый инцидент произошел в лесу возле села Каширино, где потерял ориентацию местный грибник. Мужчина не смог самостоятельно найти дорогу назад, и на вызов оперативно выехала спасательная группа. Пострадавшего быстро обнаружили — медицинская помощь ему не потребовалась», — написано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».
Второй случай зафиксирован в лесном массиве близ деревни Поповка. Здесь за ягодами отправилась местная жительница, которая в какой-то момент поняла, что не может найти обратную дорогу. Женщина оперативно связалась со спасателями, которые помогли ей сориентироваться и благополучно выбраться из леса. Как и в первом случае, медицинского вмешательства не потребовалось.
Спасатели напоминают: если вы потерялись в лесу, немедленно звоните по единому номеру экстренных служб 112. Чем раньше специалисты начнут поиски, тем выше шансы на благополучный исход.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае спасатели помогли заблудившемуся мужчине. Его квадроцикл застрял в лесу возле деревни Забор Кунгурского округа.
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