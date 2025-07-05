Грибы, ягоды и здравый смысл: как подготовиться к прогулке по лесу и что точно нельзя там делать

В Пермском крае больше суток разыскивают женщину, пропавшую в лесу. Волонтеры, занимающиеся поиском Ольги Мальцевой, сообщают, что она исчезла под Красновишерском. Спасатели запросили помощь охотников и егерей. Кроме того, им нужны квадроциклы. Известно, что пропавшей на вид 55 лет, рост 172 см, нормальное телосложение, русые волосы, карие глаза. Она была одета в камуфляжную куртку, красные сапоги и белую косынку.
Летний сезон традиционно считается временем, которого с нетерпением ждут многие. После продолжительных зимних холодов появляется желание чаще бывать на природе, наслаждаться солнечными днями и дышать свежим воздухом.
Множество людей отправляются в лес собирать грибы и ягоды, а также разбивают палаточные лагеря. Перед такими поездками важно уделить должное внимание подготовке. Особенно если в поездке участвуют дети, им необходимо заранее объяснить правила поведения в лесу. Подробнее о том, какие правила важно помнить, что делать, если потерялся и чего нельзя делать в лесу летом — в материале URA.RU.
Эти пункты стоит учесть
Перед тем как отправиться в лес, советуют сотрудники МЧС, стоит заранее проинформировать родственников или друзей о предполагаемом маршруте и продолжительности пребывания. В случае, если вы не вернетесь в назначенное время, ваши поиски начнутся незамедлительно. Следует определить место стоянки и время возвращения, а также согласовать, кто и в каком направлении будет двигаться. Необходимо договориться о времени сбора у исходной точки.
Рекомендуется иметь при себе базовый набор предметов. Он должен включать в себя компас, нож, спички, соль, полностью заряженный мобильный телефон, небольшой запас продуктов, а также легкую сменную одежду.
Что надеть
Спасатели рекомендуют выбирать для походов в лес одежду ярких расцветок, а не камуфляжную, как это предпочитают многие. Такая мера значительно облегчает поиски в случае пропажи человека: яркие вещи выделяются на фоне листвы и кустарников, позволяя быстрее обнаружить потерявшегося. Кроме того, специалисты советуют обязательно надевать головной убор — это поможет защититься от клещей, которые могут падать с деревьев и кустарников. Также рекомендуется использовать длинные брюки для предотвращения травм при передвижении через заросли, а обувь должна быть удобной и подходящей для пересеченной местности.
Как сориентироваться на местности
Перед тем как отправиться в лес, рекомендуется заранее определить расположение ключевых ориентиров, таких как автомобильные дороги, водоемы, населенные пункты. Это позволит получить общее представление о границах территории, на которой вы планируете находиться. Необходимо с помощью компаса установить стороны света, чтобы точно знать направление возвращения. В случае отсутствия компаса следует запомнить, где находится солнце в момент входа в лес. Возвращаясь, солнце должно находиться с противоположной стороны.
Что делать, если человек заблудился
В случае, если человек обнаружил, что потерялся в лесу, важно сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Необходимо сосредоточиться, вспомнить основные правила поведения в подобных ситуациях и определить последовательность дальнейших действий. Рекомендуется остановиться и не продолжать движение наугад. Если имеется возможность, следует немедленно связаться с сотрудниками Единой службы спасения по телефону 112 или 01.
Если человек уверен, что его поиск будет организован, необходимо оставаться на месте. Для облегчения поиска нужно развести костер и подавать звуковые сигналы — дым и голос значительно упрощают обнаружение человека в лесу. Не рекомендуется садиться непосредственно на землю или камни, поскольку они способствуют быстрой потере тепла. Оптимальным вариантом является сооружение настила из мха и веток, который защитит от переохлаждения.
Нужно попытаться вспомнить маршрут, по которому человек передвигался. Также стоит внимательно оценить окружающую обстановку на предмет возможного присутствия людей. Прислушаться к звукам, которые могут указывать на чье-либо приближение. Не следует сразу направляться в сторону источника шума — рекомендуется несколько раз уточнить направление, откуда он доносится. На возвышенностях звук обычно воспринимается лучше, особенно когда стихнет ветер.
В лесу можно встретить различные линейные ориентиры, такие как просеки, тропы и дороги. Особенно удобны для передвижения квартальные просеки, которые, как правило, проложены строго в направлениях с севера на юг и с запада на восток. Следует учитывать, что поисковые работы, как правило, начинаются именно с обследования просек и троп, поэтому не рекомендуется уходить с них вглубь лесного массива. Дополнительным ориентиром могут служить пни с характерными следами спила: их наличие свидетельствует о недавней вырубке леса и позволяет предположить близость следов техники, использовавшейся для вывоза древесины. Эти следы обычно ведут к лесовозной дороге, которая, в свою очередь, приведет к населенному пункту или людям.
Для того чтобы обозначить свое местоположение, следует повторять выбранное действие трижды — например, выполнить три продолжительных свистка или произнести оклик три раза. Спустя определенный промежуток времени нужно повторить сигнал. Не стоит кричать слишком громко или часто, так как это не только нецелесообразно с точки зрения потери сил, но и может привести к потере голоса. В подобной ситуации есть риск остаться без возможности подать звуковой сигнал даже тогда, когда спасатели окажутся поблизости. Для подачи сигнала также можно использовать удары палкой по дереву — такой звук хорошо распространяется по лесу.
Нельзя разжигать костры
Разведение костров в лесу без специальных разрешений может привести к серьезным последствиям, включая пожары, которые наносят вред экосистеме и лишают животных их домов. Использование оборудованных мест для костров — это не только безопасно, но и законно. Нарушение правил пожарной безопасности предусматривает штрафы до 60 тысяч рублей, а при причинении вреда здоровью человека — уголовную ответственность.
Нельзя мусорить
Оставлять мусор в лесу — значит вредить окружающей среде и живым существам. Природа не способна переработать пластиковые отходы или разлагаемые материалы. Бутылки и пакеты нередко становятся причиной гибели животных. Поэтому мусор всегда надо забирать с собой.
При этом, если человек ославляет в лесу мусор, то его примеру могут последовать и другие. Таким образом урон природе увеличивается многократно.
Ни в коем случае не надо ничего уничтожать
Уничтожение или порча растений и животных, занесенных в Красную книгу, карается уголовным наказанием. При этом человек может и не знать, что он затоптал подснежник или поймал белку-летягу, которая занесена в Красную книгу. Против человека может быть возбуждено и уголовное дело. Поэтому во время посещения леса стоит уважительно относиться к тем, кто там живет.
«Исчезновение того или иного вида может повлечь за собой необратимые изменения для других организмов, это связано с питательной средой, с развитием окружающей среды, могут быть нарушены целые популяции», — заявил зампредседателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган. Его слова приводит «Парламентская газета».
Какие грибы нельзя собирать в лесу
В России сбор отдельных видов грибов может стать основанием для назначения крупного штрафа — до одного миллиона рублей. С октября 2023 года в стране действует запрет на сбор тех видов, которые включены в Красную книгу. На данный момент их чуть больше 40 штук.
За реализацию редких грибов в составе группы лиц предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет, а также штраф до 3 миллионов рублей. Кроме того, если человек умышленно собирает грибы, занесенные в Красную книгу, и размещает фотографии или видеозаписи с добычей в социальных сетях, ему может грозить до шести лет заключения и штраф в размере до 2 миллионов рублей. Как выглядят такие грибы — в материале URA.RU.
Что делать, если в лесу встретил медведя
Встреча с дикими животными требует соблюдения дистанции и предосторожностей. Неправильное поведение может быть опасным как для человека, так и для животного.
Если человек увидел следы медведя или другого любого дикого зверя, то не стоит идти по ним. Лучший вариант — это уйти с тропы. Однако если встреча все же произошла, то стоит помнить о дистанции. Принято считать, что опасная при встрече с медведем — это около 10-15 метров.
Эксперты рекомендуют не смотреть в глаза дикому животному. Лучше держать его в поле зрения и постепенно уходить. В крайнем случае можно попытаться спугнуть хищника, подняв вверх куртку и начать кричать. Однако это не всегда гарантирует результат.
Где разрешено охотиться
Охота допускается только в установленных зонах, с соблюдением лицензирования и квот. Незаконная охота влечет за собой административную и уголовную ответственность, включая лишение свободы на срок до семи лет при использовании служебного положения.
Для охоты надо получить соответствующее разрешение. Если у человека его нет, как и лицензии на ношение оружия, то его могут отправить в тюрьму максимум на два года.
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