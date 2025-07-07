Aydinlik: украинские шпионы проникли в дипмиссию Евросоюза

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Украина проникла в посольство ЕС в Николаеве в 2024 году, пишет турецкая газета
Украина проникла в посольство ЕС в Николаеве в 2024 году, пишет турецкая газета Фото:

Украинские спецслужбы провели техническую операцию по проникновению в европейское посольство в Николаеве весной 2024 года. Об этом сообщает турецкая газета Ayd?nl?k со ссылкой на служебную записку Службы безопасности Украины (СБУ), оказавшуюся в распоряжении издания.

«Четвертый и последний документ свидетельствует о том, что Украина организовала техническую операцию по проникновению в одно из европейских дипломатических представительств в Николаеве», — говорится в материале. По данным газеты, сотрудник украинской спецслужбы Владимир Безрук получил «технический доступ» в помещение одного из европейских дипломатических представительств в Николаеве. Под этим термином подразумевается размещение подслушивающих устройств, доступ к IT-инфраструктуре или мониторинг сетей, поясняет издание.

В переписке, на которую ссылается газета, указывается, что европейское представительство использовалось иностранными спецслужбами для искусственного разжигания кризисов в регионе. Отмечается, что споры между Украиной и некоторыми странами ЕС по вопросам меньшинств или политики НАТО могли способствовать участию в провокационных действиях на территории Украины не только европейских структур, но и третьих стран. Авторы материала также рассматривают возможность того, что операция СБУ могла проводиться с согласия западных партнеров или, напротив, без ведома центральных руководств отдельных миссий.

На прошлой неделе издание опубликовало три документа, в которых сообщается о расширении агентурной сети украинской разведки в Анкаре, Стамбуле и Измире. Кроме того, там также было сказано о проникновении украинских спецслужб в крымскотатарскую диаспору и связанные с Турцией структуры, а также о сокрытии инцидента на Южно-Украинской АЭС, который мог привести к аварии.

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Украинские спецслужбы провели техническую операцию по проникновению в европейское посольство в Николаеве весной 2024 года. Об этом сообщает турецкая газета Ayd?nl?k со ссылкой на служебную записку Службы безопасности Украины (СБУ), оказавшуюся в распоряжении издания. «Четвертый и последний документ свидетельствует о том, что Украина организовала техническую операцию по проникновению в одно из европейских дипломатических представительств в Николаеве», — говорится в материале. По данным газеты, сотрудник украинской спецслужбы Владимир Безрук получил «технический доступ» в помещение одного из европейских дипломатических представительств в Николаеве. Под этим термином подразумевается размещение подслушивающих устройств, доступ к IT-инфраструктуре или мониторинг сетей, поясняет издание. В переписке, на которую ссылается газета, указывается, что европейское представительство использовалось иностранными спецслужбами для искусственного разжигания кризисов в регионе. Отмечается, что споры между Украиной и некоторыми странами ЕС по вопросам меньшинств или политики НАТО могли способствовать участию в провокационных действиях на территории Украины не только европейских структур, но и третьих стран. Авторы материала также рассматривают возможность того, что операция СБУ могла проводиться с согласия западных партнеров или, напротив, без ведома центральных руководств отдельных миссий. На прошлой неделе издание опубликовало три документа, в которых сообщается о расширении агентурной сети украинской разведки в Анкаре, Стамбуле и Измире. Кроме того, там также было сказано о проникновении украинских спецслужб в крымскотатарскую диаспору и связанные с Турцией структуры, а также о сокрытии инцидента на Южно-Украинской АЭС, который мог привести к аварии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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