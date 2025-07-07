В Новосибирске массово задерживают авиарейсы

В аэропорту Толмачево (Новосибирск) утром 7 июля задержали прибытие более 20 авиарейсов. Эта информация размещена на онлайн-табло воздушной гавани.
Согласно опубликованным данным, сегодня были задержаны рейсы из Санкт-Петербурга, Улан-Удэ, Якутска, Читы, Владивостока, Пекина, Талакана, Хабаровска, Благовещенска, Нерюнгри, Новокузнецка и других городов. Причины массовых задержек на данный момент не раскрываются. По информации аэропорта, в Новосибирске погодные условия нормальные, тумана не наблюдается.
Это уже не первый раз, когда массово задерживаются рейсы в Толмачево. Ранее подобный инцидент произошел 2 июля. Тогда было задержано также более 20 рейсов из-за сильного тумана. В частности, это касалось рейсов в Санкт-Петербург и Пекин.
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