В Новосибирске массово задерживают авиарейсы

В аэропорту Толмачево задержали более 20 авиарейсов
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В Толмачево вновь происходят массовые задержки рейсов
В Толмачево вновь происходят массовые задержки рейсов Фото:

В аэропорту Толмачево (Новосибирск) утром 7 июля задержали прибытие более 20 авиарейсов. Эта информация размещена на онлайн-табло воздушной гавани.

Согласно опубликованным данным, сегодня были задержаны рейсы из Санкт-Петербурга, Улан-Удэ, Якутска, Читы, Владивостока, Пекина, Талакана, Хабаровска, Благовещенска, Нерюнгри, Новокузнецка и других городов. Причины массовых задержек на данный момент не раскрываются. По информации аэропорта, в Новосибирске погодные условия нормальные, тумана не наблюдается.

Это уже не первый раз, когда массово задерживаются рейсы в Толмачево. Ранее подобный инцидент произошел 2 июля. Тогда было задержано также более 20 рейсов из-за сильного тумана. В частности, это касалось рейсов в Санкт-Петербург и Пекин.

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В аэропорту Толмачево (Новосибирск) утром 7 июля задержали прибытие более 20 авиарейсов. Эта информация размещена на онлайн-табло воздушной гавани. Согласно опубликованным данным, сегодня были задержаны рейсы из Санкт-Петербурга, Улан-Удэ, Якутска, Читы, Владивостока, Пекина, Талакана, Хабаровска, Благовещенска, Нерюнгри, Новокузнецка и других городов. Причины массовых задержек на данный момент не раскрываются. По информации аэропорта, в Новосибирске погодные условия нормальные, тумана не наблюдается. Это уже не первый раз, когда массово задерживаются рейсы в Толмачево. Ранее подобный инцидент произошел 2 июля. Тогда было задержано также более 20 рейсов из-за сильного тумана. В частности, это касалось рейсов в Санкт-Петербург и Пекин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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