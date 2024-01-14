Как себя вести и на что рассчитывать пассажирам при задержке авиарейса

При длительной задержке рейса авиакомпания должна обеспечить всех горячей едой

15 января 2024 в 05:53 Размер текста - 17 +

Если задержка рейса случилась по вине авиакомпании, то вы имеете право на компенсацию Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ежедневно россияне пользуются авиаперелетами и зачастую происходят задержки рейсов. Причины их могут быть разными. URA.RU приводит информацию о том, на что может рассчитывать пассажир при переносе рейса и как правильно действовать в таких обстоятельствах. Что обязана предоставить авиакомпания в случае задержки рейса В случае длительной задержки рейса авиакомпания должна обеспечить всех пассажиров питанием и проживанием. Если вылет перенесен более чем на четыре часа, то кормить должны каждые шесть часов в дневное время и каждые восемь часов в ночное время. Обычно выдаются талоны на питание в одном из кафе аэропорта. С проживанием критерии несколько другие. При задержке вылета более чем на шесть часов в ночное время и более чем на восемь часов в дневное время всех пассажиров размещают в гостинице, а также организуют трансфер от аэропорта и обратно с компенсацией услуг камеры хранения багажа. Если задержка рейса превышает два часа, то пассажир имеет право на два телефонных звонка или сообщения по электронной почте. В случае перелета с детьми до семи лет, какой бы по длительности не была задержка, вам обязаны предоставить комнату матери и ребенка. Последовательность действий при задержке авиарейсов Первым делом необходимо найти представителя авиакомпании. Как правило, он может быть на стойке, где проходила регистрация на рейс либо в кассе авиакомпании в аэропорту. Также сотрудник авиаперевозчика может находиться у гейта, где по плану должен был вылетать самолет, если вы уже прошли предполетный досмотр. В зависимости от того, на сколько перенесен вылет, вы будете иметь возможность получить у представителя авиакомпании талоны на питание, напитки или гостиницу, а также отметку о задержке рейса. Если вы не смогли найти представителя перевозчика, то обратитесь на стойку информации и сотрудник аэропорта поставит нужную отметку на маршрутной квитанции. В ней же ставятся отметки о выдаче напитков, питания, проживания. Часто задержка рейса приводит к материальным затратам пассажиров. На этот случай предусмотрена компенсация и выплачивается она только в случае вины авиакомпании. Ее размер составляет от 25% минимальной оплаты труда за каждый час задержки, но не более 50% стоимости авиабилета. Если погодные условия, техническая неисправность самолета или любые другие обстоятельства, не зависящие от перевозчика, стали причиной задержки рейса, то компенсация вам не положена. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ежедневно россияне пользуются авиаперелетами и зачастую происходят задержки рейсов. Причины их могут быть разными. URA.RU приводит информацию о том, на что может рассчитывать пассажир при переносе рейса и как правильно действовать в таких обстоятельствах. В случае длительной задержки рейса авиакомпания должна обеспечить всех пассажиров питанием и проживанием. Если вылет перенесен более чем на четыре часа, то кормить должны каждые шесть часов в дневное время и каждые восемь часов в ночное время. Обычно выдаются талоны на питание в одном из кафе аэропорта. С проживанием критерии несколько другие. При задержке вылета более чем на шесть часов в ночное время и более чем на восемь часов в дневное время всех пассажиров размещают в гостинице, а также организуют трансфер от аэропорта и обратно с компенсацией услуг камеры хранения багажа. Если задержка рейса превышает два часа, то пассажир имеет право на два телефонных звонка или сообщения по электронной почте. В случае перелета с детьми до семи лет, какой бы по длительности не была задержка, вам обязаны предоставить комнату матери и ребенка. Первым делом необходимо найти представителя авиакомпании. Как правило, он может быть на стойке, где проходила регистрация на рейс либо в кассе авиакомпании в аэропорту. Также сотрудник авиаперевозчика может находиться у гейта, где по плану должен был вылетать самолет, если вы уже прошли предполетный досмотр. В зависимости от того, на сколько перенесен вылет, вы будете иметь возможность получить у представителя авиакомпании талоны на питание, напитки или гостиницу, а также отметку о задержке рейса. Если вы не смогли найти представителя перевозчика, то обратитесь на стойку информации и сотрудник аэропорта поставит нужную отметку на маршрутной квитанции. В ней же ставятся отметки о выдаче напитков, питания, проживания. Часто задержка рейса приводит к материальным затратам пассажиров. На этот случай предусмотрена компенсация и выплачивается она только в случае вины авиакомпании. Ее размер составляет от 25% минимальной оплаты труда за каждый час задержки, но не более 50% стоимости авиабилета. Если погодные условия, техническая неисправность самолета или любые другие обстоятельства, не зависящие от перевозчика, стали причиной задержки рейса, то компенсация вам не положена.