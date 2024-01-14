Как себя вести и на что рассчитывать пассажирам при задержке авиарейса

Ежедневно россияне пользуются авиаперелетами и зачастую происходят задержки рейсов. Причины их могут быть разными. URA.RU приводит информацию о том, на что может рассчитывать пассажир при переносе рейса и как правильно действовать в таких обстоятельствах.
Что обязана предоставить авиакомпания в случае задержки рейса
В случае длительной задержки рейса авиакомпания должна обеспечить всех пассажиров питанием и проживанием. Если вылет перенесен более чем на четыре часа, то кормить должны каждые шесть часов в дневное время и каждые восемь часов в ночное время. Обычно выдаются талоны на питание в одном из кафе аэропорта. С проживанием критерии несколько другие. При задержке вылета более чем на шесть часов в ночное время и более чем на восемь часов в дневное время всех пассажиров размещают в гостинице, а также организуют трансфер от аэропорта и обратно с компенсацией услуг камеры хранения багажа.
Если задержка рейса превышает два часа, то пассажир имеет право на два телефонных звонка или сообщения по электронной почте. В случае перелета с детьми до семи лет, какой бы по длительности не была задержка, вам обязаны предоставить комнату матери и ребенка.
Последовательность действий при задержке авиарейсов
Первым делом необходимо найти представителя авиакомпании. Как правило, он может быть на стойке, где проходила регистрация на рейс либо в кассе авиакомпании в аэропорту. Также сотрудник авиаперевозчика может находиться у гейта, где по плану должен был вылетать самолет, если вы уже прошли предполетный досмотр.
В зависимости от того, на сколько перенесен вылет, вы будете иметь возможность получить у представителя авиакомпании талоны на питание, напитки или гостиницу, а также отметку о задержке рейса. Если вы не смогли найти представителя перевозчика, то обратитесь на стойку информации и сотрудник аэропорта поставит нужную отметку на маршрутной квитанции. В ней же ставятся отметки о выдаче напитков, питания, проживания.
Часто задержка рейса приводит к материальным затратам пассажиров. На этот случай предусмотрена компенсация и выплачивается она только в случае вины авиакомпании. Ее размер составляет от 25% минимальной оплаты труда за каждый час задержки, но не более 50% стоимости авиабилета. Если погодные условия, техническая неисправность самолета или любые другие обстоятельства, не зависящие от перевозчика, стали причиной задержки рейса, то компенсация вам не положена.
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