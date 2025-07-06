В Екатеринбурге на международной промышленной выставке «Иннопром» гости могут перекусить салатом «Цезарь» за 400 рублей, азиатским супом за 600 рублей или кусочком пиццы за 400 рублей. Корреспондент URA.RU изучил цены на фудкортах и нашел самые интересные позиции в меню.
Большая порция супа в фудкорте с азиатской кухней стоит от 600 рублей. В точке под названием «Рис и пицца» один слайс «Маргариты» обойдется в 400 рублей за 160 граммов. В некоторых кофейнях за раф с сиропом просят 490 рублей (350 мл), а за латте — 470 рублей (350 мл). Если захотелось сладкого, то купить шоколадный эклер предлагают за 380 рублей или, например, вафельную трубочку с пломбиром — за 260 рублей.
«Иннопром» будет проходить в Екатеринбурге с 7 по 10 июля уже в 15-й раз, собирая ведущих представителей промышленности, науки и технологий. В этом году страной-партнером выступает Саудовская Аравия, а тема выставки — «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». Все самое интересное с первого дня URA.RU собирает в онлайн-трансляции.
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