В Екатеринбург съехались топ-чиновники со всего мира: онлайн с «Иннопрома»

В Екатеринбурге с 7 по 10 июля проходит промышленная выставка «Иннопром», на которой ожидают представителей 60 государств. Страной-партнером в этом году выступает Саудовская Аравия, а тема выставки «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». Сегодня — первый день «Иннопрома», URA.RU в режиме онлайн рассказывает обо всем самом важном и интересном.
08:29 Традиционно для такого события агрегаторы такси заметно подняли цены с самого утра. Уехать по более-менее приемлемому ценнику, как ни странно, можно лишь из центра города. Из некоторых других районов стоимость даже на тарифе «Эконом» доходит до тысячи рублей.
08:38 Никуда не делись и не менее традиционные пробки, передает наш корреспондент. В этот раз очереди начинаются уже от поворота на ЭКСПО. Многие не выдерживают — выходят из такси и идут пешком.
08:57 Между тем, на площадку уже начинают съезжаться первые гости, в том числе такие колоритные персонажи.
09:02 «Очереди как в аэропорту», — передает наш корреспондент с места событий.
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