06 июля 2025
05 июля 2025

В Екатеринбург съехались топ-чиновники со всего мира: онлайн с «Иннопрома»

На «Иннопроме» в Екатеринбурге ожидают гостей из 60 стран
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка пройдет с 7 по 10 июля
Выставка пройдет с 7 по 10 июля Фото:
новость из сюжета
«Иннопром — 2025»

В Екатеринбурге с 7 по 10 июля проходит промышленная выставка «Иннопром», на которой ожидают представителей 60 государств. Страной-партнером в этом году выступает Саудовская Аравия, а тема выставки «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». Сегодня — первый день «Иннопрома», URA.RU в режиме онлайн рассказывает обо всем самом важном и интересном.

08:29 Традиционно для такого события агрегаторы такси заметно подняли цены с самого утра. Уехать по более-менее приемлемому ценнику, как ни странно, можно лишь из центра города. Из некоторых других районов стоимость даже на тарифе «Эконом» доходит до тысячи рублей.

08:38 Никуда не делись и не менее традиционные пробки, передает наш корреспондент. В этот раз очереди начинаются уже от поворота на ЭКСПО. Многие не выдерживают — выходят из такси и идут пешком.

08:57 Между тем, на площадку уже начинают съезжаться первые гости, в том числе такие колоритные персонажи.

09:02 «Очереди как в аэропорту», — передает наш корреспондент с места событий.

Гости начинают прибывать на выставку
Гости начинают прибывать на выставку
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В Екатеринбурге с 7 по 10 июля проходит промышленная выставка «Иннопром», на которой ожидают представителей 60 государств. Страной-партнером в этом году выступает Саудовская Аравия, а тема выставки «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». Сегодня — первый день «Иннопрома», URA.RU в режиме онлайн рассказывает обо всем самом важном и интересном. 08:29 Традиционно для такого события агрегаторы такси заметно подняли цены с самого утра. Уехать по более-менее приемлемому ценнику, как ни странно, можно лишь из центра города. Из некоторых других районов стоимость даже на тарифе «Эконом» доходит до тысячи рублей. 08:38 Никуда не делись и не менее традиционные пробки, передает наш корреспондент. В этот раз очереди начинаются уже от поворота на ЭКСПО. Многие не выдерживают — выходят из такси и идут пешком. 08:57 Между тем, на площадку уже начинают съезжаться первые гости, в том числе такие колоритные персонажи. 09:02 «Очереди как в аэропорту», — передает наш корреспондент с места событий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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