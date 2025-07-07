В России допустили изменение состава делегации в Стамбуле

Депутат Ивлев: состав российской делегации в Стамбуле может измениться
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Изменить состав российской делегации может только президент
Изменить состав российской делегации может только президент Фото:
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Мирные переговоры между Россией и Украиной

В случае изменения задач российской переговорной делегации в Стамбуле, ее состав может быть пересмотрен. Об этом сообщил депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

«Будут новые задачи — возможно и изменение группы», — заявил Ивлев. Его слова передает ТАСС. Депутат отметил, что определение состава переговорной группы относится к исключительной компетенции президента РФ Владимира Путина.

По словам Ивлева, в состав российской делегации входят представители политических кругов, дипломатического корпуса и военнослужащие. Все они обладают актуальной информацией, профессиональными навыками, обширным опытом в международных делах, а также глубокими знаниями об Украине. На текущий момент российская делегация сформирована оптимально и эффективно выполняет возложенные на нее задачи, заключил Ивлев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в согласовании дат третьего раунда переговоров между Россией и Украиной не возникает затруднений. По его словам, обе стороны ожидают предложений относительно возможных сроков проведения встречи, передает RT.

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В случае изменения задач российской переговорной делегации в Стамбуле, ее состав может быть пересмотрен. Об этом сообщил депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. «Будут новые задачи — возможно и изменение группы», — заявил Ивлев. Его слова передает ТАСС. Депутат отметил, что определение состава переговорной группы относится к исключительной компетенции президента РФ Владимира Путина. По словам Ивлева, в состав российской делегации входят представители политических кругов, дипломатического корпуса и военнослужащие. Все они обладают актуальной информацией, профессиональными навыками, обширным опытом в международных делах, а также глубокими знаниями об Украине. На текущий момент российская делегация сформирована оптимально и эффективно выполняет возложенные на нее задачи, заключил Ивлев. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в согласовании дат третьего раунда переговоров между Россией и Украиной не возникает затруднений. По его словам, обе стороны ожидают предложений относительно возможных сроков проведения встречи, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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